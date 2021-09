Auch Nicholas Mahler und Jon Fosse sind von Freitag bis Sonntag am Programm

Hanno Millesi eröffnet am Freitagabend mit seinem neuen Roman "Der Charme der langen Wege". Foto: privat

Zum 19. Mal startet in Hall heute, Freitag, das Literaturfestival Sprachsalz, zum zweiten Mal in seiner Geschichte muss das interessierte Publikum dafür aber nicht extra nach Tirol pilgern. Denn wegen Corona haben sich die Organisatoren entschlossen, die gesamte Veranstaltung noch einmal als digitale zu konzipieren und live (sowie bis 13. 9. auf Youtube abrufbar) im Internet zu streamen.

Grund ist nicht nur, dass Gespräche nach den Lesungen vor Ort nur eingeschränkt möglich gewesen wären, sondern auch, dass viele internationale Autoren kaum hätten anreisen können. Sie lesen vom Schreibtisch oder Sofa aus.

Von dort hört und schaut es sich natürlich auch sehr gut zu! Heute Abend etwa Hanno Millesi, der mit seinem neuen Roman Der Charme der langen Wege über einen Geräuschemacher die Ausgabe eröffnet und damit auch auf der Longlist für den Österreichischen Buchpreis steht. Im Anschluss wird es mit dem mit Drastik beeindruckenden Scott McClanahan (Crap) aus den USA maximal international. Wer bis Mitternacht durchhält, kann sich auch Jenny Offill anschauen, die im Frühjahr mit dem sehr intimen und zugleich welthaltigen Roman Wetter durchweg beeindruckt hat. Ein Programm, das ohne Webcams vielleicht kaum so möglich gewesen wäre.

Nachtschichten mit Fosse und Mahler

Auch am Samstag und Sonntag sind Nachtschichten angesagt. Das dichte Programm startet immer erst um 19 Uhr, die Autoren wechseln stündlich. Ned Beauman schaltet sich etwa aus England mit Warum der Wahnsinn einer Niederlage vorzuziehen ist zu und befasst sich darin mit Dreharbeiten legendärer Filme an sperrigen Orten und damit, wie sie aus dem Ruder liefen. Von einer dystopischen Insel erzählt die Japanerin Yoko Ogawa, nordisch-melancholisch wird es mit Jon Fosse, an den Übergängen von Literatur und Comic ist indes Nicolas Mahler zu Hause. Eine breite Palette!

Gespannt sein darf man auf das Ehepaar Michael Chabon und Ayelet Waldman: Er ist sehr fantasiebegabt, sie wegen ihrer Ansichten zu Muttersein oder Nüchternheit streitbar. Wer sich auf Youtube anmeldet, kann dort im Chat nicht nur diesen beiden Autoren Fragen stellen. (wurm, 9.9.2021)