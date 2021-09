Franz Angerer folgt Peter Traupmann nach. Angerer war bisher Leiter des Sachgebiets Energie und Klima in Niederösterreich und will mit AEA "mutige Szenarien entwickeln"

Leonore Gewessler (Grüne) hat Franz Angerer zum neuen AEA-Chef bestellt. Foto: imago images/SEPA.Media/Michael Indra

Wien – Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat Franz Angerer als neuen Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur (AEA) bestellt. Er sei in einem umfangreichen Bewerbungsprozess als bestqualifizierter Bewerber hervorgegangen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Angerer war zuletzt Leiter des Sachgebiets Energie und Klima am Amt der niederösterreichischen Landesregierung.

Bisheriger AEA-Chef war Peter Traupmann. Er verließ die Energieagentur heuer vor Sommerbeginn. In der Zwischenzeit übernahm der wissenschaftliche Leiter der AEA, Herbert Lechner, die Agenden der Geschäftsführung. Angerer tritt sein neues Amt am 1. November 2021 an.

"Profunde Erfahrung"

"Ich bin sehr froh, dass er mit seiner profunden Erfahrung und seinem langjährigen Commitment zu Energiewende und Klimaschutz in den nächsten Jahren einen maßgeblichen Beitrag für die österreichische Klimaneutralität 2040 leisten wird", sagte Gewessler zur Bestellung des AEA-Chefs.

Angerer sieht die Energieagentur in einer Rolle zwischen der Energiewirtschaft, den Ländern und dem Bund "als Organisation, die nicht nur über die klimaneutrale Zukunft nachdenkt, sondern mutige Szenarien entwickelt und mithilft, entsprechende politische Entscheidungen vorzubereiten", kündigte er an.

Gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein

Die Österreichische Energieagentur ist als gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein organisiert und liefert Antworten für die klimaneutrale Zukunft. Mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielfältigen Fachrichtungen beraten auf wissenschaftlicher Basis Politik, Wirtschaft, Verwaltung sowie internationale Organisationen. Der Bund, alle Bundesländer, bedeutende Unternehmen der Energiewirtschaft und der Transportbranche, Interessenverbände sowie wissenschaftliche Organisationen sind Mitglieder dieser Agentur. Die Geschäftsführung wird vom Präsidium der AEA unter Vorsitz von Gewessler bestellt. (APA, 9.9.2021)