Ein Land zwischen Steinzeit und Weltuntergang. Wo aber Gefahr ist, wächst ein Retter auch, nicht gern, weil im Schatten einer zeitnahen Landtagswahl und nur mit gut einem Jahr Verspätung, aber immerhin. Ein Land, durchwabert vom geistigen Gebräu aus dem magischen Denken des Neandertalers und dem hysterischen von Katastrophenpropheten, soll endlich immunisiert werden gegen die Corona-Ideologie eines politischen Kurpfuschers, der sofort die Gelegenheit nutzte, seine Praxis mit Nazivergleichen auf das Gebiet der germanischen Wunderheilung auszudehnen. Herbert Kickl tut auf seine Weise dasselbe wie Sebastian Kurz, nämlich auf eine Pandemie mit dem Blick auf Stimmenmaximierung statt auf Risikominimierung zu reagieren, nur viel unappetitlicher. Der angeblich harte Kurs, zu dem sich die Regierung Mittwoch endlich gegen Gefährder der Allgemeinheit aufgerafft hat, ist wohl eher dem Wiener Bürgermeister gutzuschreiben als einer Einsicht des Kanzlers, die längst hätte greifen müssen, gäbe es sie.

Wo Irrationalität und Wissenschaftsfeindlichkeit gehätschelt wird, um die wählende Bevölkerung nicht in ihrer Begnadung für das Schöne zu belästigen, darf man sich nicht wundern, wenn um viel Geld homöopathischer Schmarren konsumiert wird, der nachweislich wirkungslos ist, aber eine millionenfach erprobte Gratisimpfung als Teufelswerk abgelehnt wird. Wo man Gerüchte aus dem Internet für seriöser hält als ärztliche Diagnose und wo man in Selbstversuchen mit Entwurmungsmitteln für Pferde eine freiheitliche Alternative zu obrigkeitlichem Gesundheitszwang sieht. Dem equipierten Innenminister sei Dank.

Impflotterie

Neu sind auch die Versuche, eine Pandemie durch Bestechung zu bekämpfen, nur etwas unausgereift. Genial die Idee mit dem Impfhunderter! Ungeklärt blieb, ob er nur an bisher Ungeimpfte ausgezahlt wird oder rückwirkend an alle Geimpften. Wo bliebe sonst die Gleichheit vor der Pandemie? Und wenn ein Impfhunderter, wieso kein Testhunderter? Der Piks ist einmalig und ein Klacks gegen das wiederholte Herumstierln in Nase und Rachen. Es wäre nur Schmerzensgeld. Die Wiener ÖVP hat übrigens schon einen "Freizeithunderter" gefordert.

Ganz zu schweigen von der Idee einer Impflotterie. Hereinspaziert ins Corona-Kasino! Wo Experten nicht überzeugen, soll es das Füllhorn der Fortuna leisten. Jetzt wieder die Frage: Dürfen sich nur Ungeimpfte dran beteiligen, oder schadet es der Volksgesundheit, wenn ein Geimpfter das Auto gewinnt? Aber letztlich sind das doch nur halbe Sachen. Warum nicht Nägel mit Köpfen machen, und die Pandemiebekämpfung der Novomatic anvertrauen? Die machen das sicher professionell, und es werden, wenn es knapp wird, Spitalsbetten gerecht per Rubbellos vergeben.

Die Lage ist ernst. Jetzt, wo sich die Präsidentin des Rechnungshofes der Verschwörung von Virologen und Staatsanwälten gegen einen Bundeskanzler angeschlossen hat, dem laut August Wöginger alle, alle nur das eine wollen, nämlich ihm das Licht am Ende des Tunnels ausblasen, ist mit mehr Rationalität im Lande nicht zu rechnen. Da liegt es nahe, dass Eltern ihre Kinder von den Schulen abmelden, denn Lehrerinnen und Lehrern mit Berufsausbildung ist nicht zu trauen. (Günter Traxler, 9.9.2021)