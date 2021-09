Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und viele andere Stars der ersten Teile kehren zurück. Film startet am 22. Dezember parallel in den Kinos und auf HBO Max

Neo ist wieder da! Foto: Warner Bros

Einfach einen Trailer veröffentlichen? Das ist im Jahr 2021 für ein großes Filmereignis nicht mehr gut genug. Also hat Warner Bros in den vergangenen Tagen nicht nur einen Teaser für den ersten Trailer zu "Matrix Resurrections" veröffentlicht, sondern auch eine interaktive Webseite gelauncht. Auf der können Science-Fiction-Fans Franchise-gerecht zwischen blauer und roter Pille wählen – und bekommen dann je nach Tageszeit leicht angepasstes Vorschaumaterial – 180.000 Varianten soll es so in Summe geben.

Der Trailer ist da

Nun wird es etwas klassischer: Vor kurzem hat das Filmstudio den ersten offiziellen Trailer für den vierten Teil der "Matrix"-Reihe veröffentlicht. Darin zu sehen: viele alte Bekannte. Keanu Reeves ist als Neo, der Auserwählte ebenso wieder mit dabei wie Carrie-Anne Moss (Trinity) und Jada Pinkett Smith (Niobe). Auch sonst konnten viele Schauspieler aus den früheren Teilen erneut gewonnen werden – etwa auch Lambert Wilson, der den "Merowinger" spielt.

Warner Bros. Pictures

Ein Neuzugang im Cast ist hingegen Neil Patrick Harris, der es vom jugendlichen Arzt in "Doogie Howser" mittlerweile zu einem Therapeuten geschafft hat. Die Regie übernimmt einmal mehr Lana Wachowski, ihre Schwester Lilly hat hingegen kein Interesse an dem Projekt bekundet.

Startschuss

"Matrix Resurrections" soll zu den Weihnachtsfeiertagen in die Kinos kommen – konkret am 22. Dezember. Parallel dazu soll der Film auch auf dem Streamingservice HBO Max zur Verfügung stehen. Dieser ist im deutschsprachigen Raum aber bisher nicht verfügbar, da zahlreiche laufende Lizenzverträge mit Sky die Situation kompliziert machen.

Im Kino trifft der neue "Matrix"-Teil auf durchaus starke Konkurrenz, so startet in dem Zeitraum auch der neueste Teil aus des "Spiderman"-Franchise. Die Vorgänger haben die Latte jedenfalls sehr hoch gelegt: Die ersten drei Teile haben in Summe bisher 1,6 Milliarden US-Dollar an den Kassen eingespielt. (apo, 9.9.2021)