DJ Lenia vom Kollektiv Gassen aus Zucker ist zur Diskussion und zum Auflegen in der Pmk in Innsbruck. Foto: Karin Hackl

FREITAG, 10.9.2021

"Sperrstunde – Das Ende der Nacht" heißt eine Diskussionsveranstaltung in der Pmk in Innsbruck, die heute zum dritten Mal stattfindet. Sie dreht sich um ein virulentes Thema der österreichischen Clubkultur: Durch die neuen Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie ist es aktuell noch konfuser und unmöglicher als sonst geworden, eine Party zu kalkulieren oder zu planen. Zur Frage "In was für einer Stadt wollen wir eigentlich raven?" spricht Magdalena Augustin vom Kollektiv Gassen aus Zucker, Sprecherin der IG Kultur Wien. Danach legen Emma Helena (Eternal Kollektiv) und DJ i_am_not_god vom hauseigenen club:against:reality auf.

Wer in Wien noch draußen tanzen möchte, kann das bei Merkwürdig beim Porto Pollo-Lokal auf der Donauinsel tun. Das Plattenlabel kehrt nun dorthin zurück, wo es die Eventreise gestartet hat. Mit dabei: Resident-DJs und Gast Nizar Sarakbi (Sonic Resitance). Fein selektierte Elektroplatten gibt’s ab 14 Uhr.

Am Donaukanal beim Werk geht die Kulturterrasse in ihren letzten Monat im Freien. Indoor spielt es auf dem Lasterfloor Techno von DJ Bydl oder Annika Stein. Andere Möglichkeiten wären im Flex bei Nude oder der Grellen Forelle bei Zuckerwatt, die das Hamsterrad-Kollektiv und den altbekannten DJ Karotte zu Gast haben, vorbeizuschauen.

SAMSTAG, 11.9.2021

Im Rhiz steht Techno mit Misonica an, in der Grellen Forelle spielt’s auch Techno, aber mit Männern hinterm DJ-Pult: Das IMF-Label mit Marcel Fengler und Gerald VDH ist zu Gast. Schauen wir zum Gürtel weiter, ins Loft. Dort hagelt es Pop-Perlen aus den 90ern und den 2000ern. In der Gegend um den Praterstern haben wir einerseits D ’n’ B von der Vollkontakt Crew im Fluc und feinen House bei Schlaflos in der Pratersauna von Margaret Dygas.

Zwei Open Airs noch: Am Pykes-Tennisplatz in Maria Enzersdorf am Hausberg 1 liefern Steve Hope und Philipp Lichtblau happy Sound. Außerdem feiert das Springfestival Graz Sommerclosing.

Zeitgleich findet das Eröffnungswochenende der Postgarage mit dem treibend-orientalischen Sound vom Burning Man DJ Mollono Bass statt. So, Sperrstund is, und das reicht uns ja daweil auch, oder? (Nadine Cobbina, 9.9.2021)