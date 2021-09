Google Stadia ist ein Gaming-Service, bei dem die Spiele nicht lokal gespeichert sind, sondern von einem Server auf das Endgerät des Users gestreamt werden. Stadia-Gamer brauchen also keine teure Konsole, sondern lediglich ein passendes Gerät und eine halbwegs passable Internetverbindung.

Bei der Definition des Begriffs "passendes Gerät" werden die Menschen jedoch inzwischen kreativ: Hatte Google damit ursprünglich an Smartphones und Laptops gedacht, so zeigen User des Reddit-Forums "Can it run Stadia", dass sich das Game-Streaming auch auf diversen anderen Maschinen starten lässt.

Google Stadia auf dem E-Reader ...

So hat ein User den Service etwa auf einem E-Reader mit Farbdisplay zum Laufen gebracht, ein anderer schaffte es gar, den Service auf einem Tablet mit E-Ink-Display zu starten –wiewohl in einem Beitrag auf der Website Chrome Unboxed darauf hingewiesen wird, dass die Frame Rate auf diesen Geräten äußerst niedrig ist, da sich das Bild bei jedem Frame eines Spiels neu anordnen muss.

Foto: Reddit/maxwpet

... auf der Smart Watch ...

Wieder ein anderer User schaffte es, das Onlinespiel Destiny 2 auf einem PVG-100 Palm Phone zu starten. Einem weiteren Nutzer ist es gelungen, Assassin's Creed auf dem Display seiner Kospet-Optimus-2-Smartwatch zu spielen – ein Gerät, das über lediglich vier Gigabyte RAM verfügt.

Mark B

... im Auto ...

Schon länger ist bekannt, dass Google Stadia mit einem gerooteten Smartphone auch auf Android Auto läuft. Nun ist es Stadia-Usern gelungen, den Service auch in einen Tesla zu bringen und dort Assassin's Creed Odyssey zu spielen.

Foto: Reddit/AutoCrosspostBot

... an der Supermarktkassa ...

Wem wiederum in der Arbeit fad ist, der kann die Spiele auch an einer Supermarktkassa zocken.

Foto: Reddit/royalspork

... im Fitnesscenter ...

Oder man startet den Service auf einem Stepper, der über einen Browser und eine Internetverbindung verfügt.

Foto: Reddit/Lds-69

... oder in der Küche

Und schließlich ist es auch möglich, Stadia auf smarten Küchengeräten zu installieren – wie etwa auf dieser Mikrowelle.

Foto: Reddit/JodieFosterFreeze

Viele Möglichkeiten

Die Postings zeigen, dass es im Grunde nicht viel braucht, um derartige Services auf verschiedenen Geräten zu starten – also eigentlich nur einen passenden Controller, eine Internetverbindung und einen Browser, in dem der Service nicht gesperrt wurde.

Auffällig ist in diesem Kontext auch, dass manche der Reddit-User laut Eigenangabe Google Stadia auch auf dem Browser ihrer Xbox Series X starten können. Das würde bedeuten, dass Microsoft der Konkurrenz auf den eigenen Geräten über diesen Weg Tür und Tor öffnet. Interessant ist dies, weil die Gaming-Community derzeit eine Offenheit der Hardware-Hersteller für die jeweiligen Services der Konkurrenz fordert – und Microsoft mit dem Xbox Cloud Gaming einen ähnlichen Service wie Stadia im Angebot hat. (Stefan Mey, 10.9.2021)