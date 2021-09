Am 31. Juli 1970 kehrte Elvis Presley auf die Bühne zurück. Seine Konzertreihe in Las Vegas, Nevada, brach alle Box-Office-Rekorde: 21.40 Uhr, Arte. Foto: Arte

18.30 MAGAZIN

Mayrs Magazin Günther Mayr präsentiert Wissenswertes zur Woche: Auf der Suche nach der Schönheit. / Altwerden durch "Freie Radikale": Diese Stoffwechselprodukte entstehen, wenn man den Körper extremen Situationen aussetzt. / Kakadus mit Essbesteck. Bis 18.51, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Kulturzeit extra: Trauma und Terror – 20 Jahre 9/11 Als Gast ist der Islamwissenschafter Stefan Weidner im Studio, dessen Buch Ground Zero fragt, wie wir heute – 20 Jahre später – aus den Terroranschlägen des 11. September 2001 Lehren für die Gegenwart ziehen können. Bis 20.15, Arte

20.15 BEBEL

In memoriam Jean-Paul Belmondo: As der Asse(F 1975, Philippe Labro) Ein Themenabend für den kürzlich verstorbenen Schauspieler in seinen Paraderollen: ein lässiger Draufgänger und ein cooler Kerl. Ebenso um 21.50 in Der Greifer. Bis 23.30, ORF 3

21.40 THE PELVIS

Elvis: That’s the Way It Is Am 31. Juli 1970 kehrte Elvis Presley nach zehnjähriger Pause auf die Bühne zurück. Seine Konzertreihe in Las Vegas, Nevada, brach alle Box-Office-Rekorde und gab der Karriere des "King of Rock ’n’ Roll" neuen Auftrieb. Fans aus aller Welt reisten zu dieser Show an, die Musikgeschichte schreiben sollte. Bis 23.10, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Universum History: 9/11 – Der Tag, der die Welt verändert hat Augenzeugen und Überlebende berichten, wie sie sich an den Terror erinnern. Martin Thür spricht mit dem Terrorexperten Peter Neumann und mit dem ORF-Korrespondenten in den USA, Thomas Langpaul. Bis 23.00, ORF 2

23.30 MAGAZIN

Aspekte Themen des Kulturmagazins: Vertrauensverlust in Afghanistan: das Engagement der Zivilgesellschaft. / Dokumentarfilm Hinter den Schlagzeilen: Wie Medien Vertrauen schaffen / Florian Klenks Bauer und Bobo: wie aus Wut Freundschaft wurde. / Lukas Rietzschels Roman Raumfahrer: vom Verlust aller Gewissheiten. Bis 0.00, ZDF