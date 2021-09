Agile Roboter Foto: Agile Robots

Das deutsch-chinesische Start-up Agile Robots hat bei Geldgebern unter Führung des japanischen Technologieinvestors Softbank 220 Mio. Dollar (186 Mio. Euro) eingesammelt und steigt zum Einhorn auf. Agile Robots sei damit derzeit weltweit das einzige Einhorn im Bereich der Robotik, teilte das deutsche Unternehmen am Donnerstag mit. So werden Start-ups bezeichnet, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind.

Neben Softbank beteiligten sich unter anderen Abu Dhabi Royal Group, Hillhouse Ventures und Sequoia Capital China sowie strategische Investoren wie Xiaomi und ehemalige Führungskräfte des Apple-Zulieferers Foxconn an der Finanzierungsrunde.

Pläne

Das frische Geld will die 2018 als Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entstandene Firma in die Produktentwicklung, den Vertrieb sowie den Auf- und Ausbau der Serienfertigung beispielsweise in Kaufbeuren im Allgäu stecken. Agile Robots hatte 2020 bereits 130 Mio. Dollar bei Investoren eingenommen.

"Agile Robots verbindet künstliche Intelligenz mit fortschrittlicher Robotertechnologie, um einige der anspruchsvollsten Probleme der Industrie zu lösen, und ist das jüngste Beispiel für unsere kontinuierliche Unterstützung des wachsenden europäischen und chinesischen Technologiesektors", sagte Softbank-Partner Eric Chen. Erst in dieser Woche war Softbank bei der Deutschen Telekom eingestiegen.

Die Roboter von Agile Robots werden bereits in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Strategische Kooperationen gibt es unter anderen mit Tinavi aus China, die orthopädische Chirurgie-Roboter herstellen und dem Neurochirurgie-Roboter-Anbieter Remebot. (APA, 9.9.2021)