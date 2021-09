Soll zum Eintritt in Lokale und Co berechtigen, hat in Wien aber seine Tücken: der Schul-Ninjapass. Foto: Regine Hendrich

Wien – Da kämpft man sich wie ein Ninja durch den neuen Maßnahmendschungel – und trotzdem gelingt der Durchblick nicht auf Anhieb. Neuer Tag, neue Regeln ... Nein, keine Sorge! Nur ein neuer Anlauf in Sachen Aufklärung, was jetzt für Schülerinnen und Schüler gilt:

Innerhalb der Schule bleibt es beim geplanten Testprozedere, auch an der Gültigkeitsdauer der Antigen-Schnelltests ändert sich hier nichts. Der Bildungsbereich gilt der Regierung als "eigener Regelkreis".

Wenn und Aber

Außerhalb der Schule wird es nur in Wien etwas knifflig, das Dickicht zu durchdringen. Der Ninja-Pass, der in allen anderen Bundesländern weiter als Eintrittskarte für Lokale und Co gilt, unterliegt in der Hauptstadt einigem Wenn und Aber: Wenn ein Jugendlicher zwölf Jahre oder älter ist (und sich damit gegen Covid-19 impfen lassen kann), ist der Ninja-Sticker für außerschulische Aktivitäten kürzer gültig – konkret für 48 Stunden bei PCR-Tests, die mehrheitlich an Wiener Schulen verwendet werden. Wer älter als zwölf ist und einen Antigen-Schultest gemacht hat, kommt damit 24 Stunden aus. Für alle unter zwölf Jahren oder alle, die die Ninjas nicht in Wien benötigen, bleibt es bei 72 Stunden Gültigkeit für PCR- und 48 Stunden für Antigentests. (riss, 10.9.2021)