In dieser Galerie: 2 Bilder ÖVP-Wahlplakat in Marchtrenk. Foto: FOTO: APA/BARBARA GINDL Festnahme in Linz. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Linz – Am Donnerstagabend lud die ÖVP ins Linzer Designcenter zum Anpfiff für die entscheidenden letzten Wochen bis zum Urnengang am 26. September. Rund 2.500 Getreue holten sich den offiziellen Marschbefehl von Landeshauptmann und Spitzenkandidat Thomas Stelzer. Unterstützung kam an diesem schwarzen Abend mit Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz auch aus Wien.

Den streng durchorganisierten Ablauf mit eigenem Empfangszelt samt Fotoecke und Goodies-Shop störten vor dem eigentlichen Beginn der Veranstaltung nur mehrere Tierschützer in Schweinchenkostümen. Der Protest gegen Vollspaltenböden in der Schweinehaltung endete schließlich mit mehreren Verhaftungen.

"Mut und Hausverstand"

Stelzer selbst merkte in seiner Rede einmal mehr an, "aus den bevorstehenden schwierigen Jahren sichere Jahre machen zu wollen". Dann hob Stelzer insbesondere die Bedeutung moderner Infrastruktur sowie gesicherter Entfaltungsmöglichkeiten für Wirtschaft und Arbeit am Standort Oberösterreich hervor: "Schon in den 70er-Jahren stand konsequenter Umweltschutz in Oberösterreich auf der Agenda. Das hat die Basis dafür gelegt, dass wir heute der sauberste Industriestandort Europas sind. Uns braucht niemand die zentrale Bedeutung von Klimaschutz erklären. Bei uns wird nicht über Klimaschutz geredet, sondern gehandelt – mit Mut und Hausverstand."

Mit deutlicher Sorge blickte Oberösterreichs Landeshauptmann dann auf seinen blauen Regierungspartner: geraten, betonte der Landeshauptmann in seiner Rede insbesondere mit Blick auf die FPÖ: "Gemeinsamkeit ist heute keine Selbstverständlichkeit. Erst recht nicht mehr, seit Hebert Kickl die Führung der FPÖ übernommen hat. Ich glaube, Oberösterreich ist heute in vielen Bereichen so, wie es sich viele auch in Österreich das wünschen. Und ja, wir arbeiten in Oberösterreich mit den Freiheitlichen hier zusammen." Bisher sei die FPÖ in Oberösterreich auch anders als im Bund: "Aber wir werden genau darauf schauen, ob das auch so bleibt und ob sich die oberösterreichischen Freiheitlichen gegen Kickls Stil durchsetzen werden." (Markus Rohrhofer, 9.9.2021)