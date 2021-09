Palmers versucht nach dem Skandal rund um Masken "made in Austria" chinesischen Ursprungs in ruhigeres Fahrwasser zurückzukehren. Foto: APA

Wien – Midnight Blue ist für Palmers die Farbe der Saison. Kraft, Ruhe und Sicherheit strahle diese in einer Zeit der Ungewissheit aus, schwärmt Eva Renk-Klenkhart, Produktmanagerin der Wäschekette, und lobt die Vorzüge des mitternächtlichen Blaus. In einer noblen Bar über den Dächern Wiens vertieft sie sich in mannigfaltige Kombiniermöglichkeiten der neuen Kollektion. Derweil blicken die ersten Zuhörer unruhig auf die Uhr. So mancher hat sich statt modischer Details Aufklärung über die abenteuerlichen Ausflüge des Konzerns ins Maskengeschäft erwartet.

Sechs Monate liegt die Razzia bei der Hygiene Austria zurück. Seither blieb bei dem Maskenhersteller, der als Joint Venture zwischen Palmers und dem Faserhersteller Lenzing gegründet wurde, kein Stein auf dem anderen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft startete Ermittlungen wegen Verdachts auf schweren gewerbsmäßigen Betrug und Schwarzarbeit. Lenzing zog daraufhin die Reißleine: Manager wurden zurückbeordert, alle Anteile an der Hygiene Austria an Palmers übertragen.

Zum Verhängnis wurde Palmers-Chef Tino Wieser, dass er Teile der Maskenproduktion nach China auslagerte, während er weiter mit einer Herstellung in Österreich warb. Handelsketten leiteten rechtliche Schritte ein. Klagen der Arbeiterkammer aufgrund widriger Arbeitsbedingungen der im Keller der Fabrik beschäftigten Zeitarbeiter folgten.

Masken als Reizwort



Doch darüber will Palmers, nach wie vor Eigentümer der Hygiene Austria, nicht reden. Maske wird zum Reizwort des Abends. Fragen dazu verbittet sich das Unternehmen. Stattdessen verspricht Verkaufschef Ralph Hofmann ein wirtschaftliches Resümee über das Corona-Jahr. "Wir haben die Krise hinter uns gelassen und Umsätze, so hoch wie noch nie, erzielt", freut er sich. "Es geht ungebremst bergauf." Der Schönheitsfehler dabei: Der fertige Bilanzabschluss fehlt.

32 Prozent mehr Umsatz habe Palmers im ersten Halbjahr 2021 erzielt und damit das bislang absatzstärkste Jahr 2019 um 14 Prozent übertroffen, sagt Robert Weiß, neuer Finanzchef bei Palmers. 2020/21 erwarte man ein ausgeglichenes Ergebnis bei einem positiven Ebitda. Konkrete Zahlen gibt es keine.

2019/20 hat die Palmers Textil AG bei knapp 63 Millionen Euro ein negatives EGT in Höhe von zwei Millionen Euro verbucht, geht aus der damals veröffentlichten Bilanz hervor. Mit 258 Punkten wiesen Kreditschützer dem Konzern eine mittlere Bonität aus.

Boom der Pyjama

Wie lassen sich angesichts einer Textilbranche, die durch die Corona-Krise schwer unter Druck geriet, Rekorde brechen? Hofmann hebt vor allem den Verkauf von Pyjamas und Jogginganzügen hervor, die Palmers "aus den Händen gerissen wurden".

Zusammengearbeitet wird mit der Designerin Marina Hoermanseder. Anders als früher wirbt Palmers zunehmend mit Models mit durchschnittlicher Konfektionsgröße. Geschäfte rund um Heimtextilien sollen ausgebaut werden. Mit den Marken P2 und Basics versucht Palmers stärker im Großhandel Fuß zu fassen.

Doch der Markt ist seit Jahren schwer umkämpft. Diskontriesen und branchenfremde Anbieter lassen wenig Spielraum. Wer im internationalen Vergleich klein ist ist, hat im Einkauf und in der Logistik das finanzielle Nachsehen. Zum Sorgenkind der Branche wurde in der Pandemie vor allem Deutschland.

7,5 Millionen Euro Förderungen

Wie viel staatliche Förderung hat das Unternehmen, das in Hand der Familien Wieser und einer Liechtenstein-Stiftung rund um Matvei Hutmann steht, erhalten? 7,5 Millionen Euro waren es in Summe, rechnet Weiß auf Nachfrage vor. 4,3 Millionen Euro gingen auf die Kurzarbeit zurück, der Rest verteile sich auf Fixkostenzuschüsse und Umsatzersatz. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich im Corona-Jahr um 20 auf 740.

Weiß, der zuvor das Finanzwesen von Händlern wie Deichmann und Kika/Leiner führte, Erfahrungen in China, den USA und Polen sammelte, hält bei Palmers seit März zusehends die Fäden in der Hand. Dass er die operative Führung zur Gänze übernimmt und sich der bisherige Vorstand und Miteigentümer Tino Wieser in den Aufsichtsrat zurückzieht, wie hinter den Kulissen spekuliert wird, bestätigt er nicht. "Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen."

Ungewisses Schicksal

Ungewiss bleibt das Schicksal der Maskenproduktion. Im Juni wurde bekannt, dass Hygiene Austria Teile davon an die Tochterfirma einer Wiener Anwaltskanzlei übertragen hat. Ob Palmers Käufer für die Assets sucht oder angesichts strengerer Corona-Regeln einen Neustart wagt, ist offen. Der skandalträchtige Name Hygiene Austria dürfte in jedem Fall früher oder später trotz der in Österreich mittlerweile von den Behörden wohl am gründlichsten getesteten Masken Geschichte sein. (Verena Kainrath, 10.9.2021)