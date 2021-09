Die Attentate hinterließen Spuren in der Weltpolitik und im täglichen Leben. Welche Folgen prägen unser Leben bis in die Gegenwart? Und ist die Welt heute ein sichererer Ort?

Am 11. September 2001, morgen vor 20 Jahren, starben fast 3.000 Menschen bei Terroranschlägen in den USA. Die Flugzeuge, die in die Zwillingstürme des World Trade Center fliegen, die Rauchschwaden über New York, die einstürzenden Gebäude, all das hat sich für immer ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Legendär wurde damals auch die Rede des US-Präsidenten George W. Bush, als er knapp eine Woche später den "Krieg gegen den Terror" verkündete. Doch was ist in der Terrorismusbekämpfung seit 9/11 geschehen? Welche Befürchtungen traten tatsächlich ein? Ist die Welt heute ein sichererer Ort? Antworten auf diese Fragen liefert Eric Frey. (red, 10.9.2021)

