Es besteht die Hoffnung, dass man "Spider-Man 2" mit einem Freund gemeinsam wird spielen können. Zumindest lässt das der erste Trailer hoffen, der zwei Spinnen im Kampf zeigt. Foto: Sony Playstation

Ein "Wolverine"-Spiel von den "Spider Man"-Machern, "Gran Turismo 7" erscheint im März 2022 und neue Spielszenen zu "God of War Ragnarok". In der rund 40-minütigen Präsentation von Sony am Donnerstag Abend hätte man sich als Playstation-Spieler kaum mehr wünschen dürfen, außer vielleicht Erscheinungstermine, die etwas näher am heutigen Datum liegen.

Feuerwerk

Den Tenor der Veranstaltung mit dem Release-Datum des neu angekündigten "Spider-Man 2" gleichzusetzen, das übrigens ins Jahr 2023 gesetzt wurde, wäre überzogen, aber es war schon in erster Linie ein Ausblick, den Sony bei ihrem Showcase gewährte. Ein ganz kurzer Teaser zu einem Remake des Klassikers "Star Wars: Knights of the Old Republic", ein spektakuläres Video zu dem Action-Spiel "Forspoken" und mehr zu dem lang erwarteten "Gran Turismo 7", das im März 2022 erscheinen wird. Oft wurden keine Daten genannt, nur das Jahr oder es wurde eben ein Erscheinen in über sechs Monaten angekündigt. Es dauert also noch, bis viele dieser potenziellen Highlights bis in die Hände der Spieler wandern.

Einige gezeigte Projekte liegen dann doch etwas näher. So erinnerte der Showcase an den ungewöhnlichen Shooter "Deathloop", das bereits in wenigen Tagen erscheint und der neue Trailer zu "Marvel's Guardians of the Galaxy", das Ende Oktober auf mehreren Plattformen für unterhaltsame Action sorgen will, sah auch unterhaltsam aus. Darf man sich also vorsichtig auf die kommenden Monate freuen?

Der Ausblick erinnerte an alte Playstation-Events auf der Gaming-Messe E3. Viele Trailer und Ankündigungen sollten die Massen anheizen, damit Spieler gar nicht lange nachdenken können, ob sie nicht doch eine Xbox kaufen sollen. Das ist durchaus gelungen, denn mit potenzieller Vorfreude hat Sony die meisten Zuseher wohl zurückgelassen. Die vielen vagen Termine sind jedoch ein weiteres Zeichen dafür, dass man nicht besonders traurig sein muss, wenn man noch immer keine Playstation 5 sein Eigen nennt. Sogar die PS5-Version von "GTA V" wurde von November 2021 auf März 2022 verschoben. Ein Erscheinungsdatum für das im Raum schwebende "GTA 6" wird demnach ebenfalls noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.

Die Highlights

God of War Ragnarok

Endlich wurde der Titel des Spiels offiziell bestätigt und der neue Trailer zeigte erstmals Spielszenen. Kratos' Sohn Atreus ist mittlerweile zu einem jungen Mann herangereift und sehnt sich nach weiteren Kämpfen. Die Vater-Sohn-Beziehung wird also erneut eine Rolle spielen und optisch sieht das Spiel ebenfalls schon sehr beeindruckend aus. Titel wie diese halten die Playstation-Community in jedem Fall auf der Plattform, auch wenn der Überraschungseffekt des letzten Teils, die Franchise neu zu interpretieren, diesmal nicht mehr möglich ist. Ein Release-Fenster wurde nicht genannt.

PlayStation

Gran Turismo 7

Acht Jahre nach seinem letzten Auftritt wird die Kult-Rennspielserie auf der Playstation-5 ihren Einstand feiern. Wirklich viel Neues wird man sich wohl nicht erwarten dürfen, die gezeigten Szenen erinnerten sehr an die Eindrücke vergangener Teile. Schnelle Rennen, Fotomodus und eine riesige Auswahl an Autos werden wohl auch diesmal auf Enthusiasten warten. Einzige wirkliche Neuerung, die man dem Trailer entnehmen durfte, waren zusätzliche Möglichkeiten das Äußere der Autos zu verändern. Anfang März soll das Rennspiel für Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen.

PlayStation

Spider-Man 2

Insomniac Games hat mit "Spider-Man" eines der unterhaltsamsten Actionspiele der letzten Jahre abgeliefert. Während zum Start der PS5 mit "Miles Morales" ein würdiges Update auf den Spieler wartete, darf man sich ab jetzt auf die offizielle Fortsetzung freuen, die offenbar beide Helden als Protagonisten zulässt und so vielleicht sogar zum kooperativen Spiel einlädt. Als Bösewicht wartet Venom, was aufgrund seiner aktuellen Kinoauftritte sehr passend ist. Erscheinen wird das Spiel erst 2023.

Ebenfalls von diesem Entwickler-Studio angekündigt wurde bei dem Sony-Event "Wolverine", ein Spiel, das den charismatischen Comic-Helden ein eigenes Spiel widmen wird. Der Teaser ist kurz, aber wenn man die Spiele des Studios kennt kann man sich in etwa vorstellen, was einen erwarten wird. Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt.

PlayStation

PlayStation

Forspoken

Sehr spannend sieht der neue Titel "Forspoken" aus, der eine junge Frau zeigt, die in unserer Welt offenbar mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat und sich plötzlich in einer Welt voller Magie wiederfindet, in der sie eine mächtige Zauberin ist. Der Action-Titel sieht optisch wunderschön aus und führt, im Gegensatz zu vielen anderen Ankündigungen, eine mutige neue Franchise ein.

PlayStation

Star Wars: Knights of the Old Republic

Wohl etwas länger werden wir noch auf das Remake von "Knights of the Old Republic" warten müssen. Ein kurzer Teaser verriet, dass das Spiel in Entwicklung ist, aber viel mehr ist zu dem Remake zu dem bereits 2003 erschienenen Original, nicht bekannt. Das Spiel gibt es ja mittlerweile auch für iOS und Android, auf einer Playstation konnte man das epische Rollenspiel allerdings noch nie spielen.

PlayStation

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Ein weiteres Remake erscheint mit der "Legacy of Thieves Collection", mit der die beiden aktuellsten "Uncharted"-Games neu aufgelegt werden. So erstrahlen Anfang 2022 sowohl "Uncharted 4" als auch das Spin-Off "Lost Legacy" in neuem Glanz auf Playsation 5 und PC. (aam, 10.9.2021)