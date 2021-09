Christoph Degendorfer (Co-Founder & CEO bimspot); Doris Bele (Vorstandsvorsitzende FMA, Facility Management Austria), Steffen Robbi (GF Digital findet Stadt) und Georg Stadlhofer. Foto: Drees & Sommer

Die Vorteile des Building Information Modelling (BIM) liegen auf der Hand. Durch die Schaffung eines digitalen Zwillings lassen sich branchenübliche Fehler und Mehrkosten schon in der Planungsphase eines Gebäudes vermeiden. Die zwei Unternehmen Bimspot und Drees & Sommer haben jetzt ein neues Online-Prüfinstrument vorgestellt, das noch mehr Vorteile auch bei späteren Phasen des Gebäudes bringen soll.

Denn BIM-Daten können auch in der Verwaltung, also im Facility-Management (FM), genutzt werden. So könnten beispielsweise auf Knopfdruck FM-Ausschreibungsunterlagen bereitgestellt werden.

Sind aber einige wichtige Daten nicht an der richtigen Stelle eingetragen, können diese Ausschreibungsunterlagen unvollständig und damit unbrauchbar sein. Mit diesem Online-Prüfinstrument soll das verhindert werden.

Mit dem Ideal vergleichen

Dazu können die aktuellen Anforderungen an BIM-Modelle mit dem eigenen verglichen werden, um Abweichungen bereits früh zu erkennen. Die Kriterien hat Drees & Sommer entwickelt, damit am Ende auf Knopfdruck eine Ausschreibung des Gebäudebetriebs erstellt werden kann, die universell einsetzbar ist.

"Mithilfe der Technologie von Bimspot kann damit nun jeder Bauherr und jeder Facility-Manager eine rasche, einfache und kostengünstige Prüfung seines BIM -Modells auf FM-Tauglichkeit durchführen", erklärt Georg Stadlhofer, Geschäftsführer von Drees & Sommer Österreich.

Und auch vonseiten des Facility-Managements zeigt man sich froh: "Drees & Sommer und Bimspot leisten hierbei – als Berater, Planer und Spezialisten für innovative Modelle an der Schnittstelle zwischen neuen Technologien und traditionellen Techniken – einen wertvollen Beitrag. Mit ihrer Hilfe gelingt es, Errichtung und Betrieb noch näher zusammenzubringen", sagt Doris Bele, Vorstandsvorsitzende von Facility Management Austria. (poll, 10.09.2021)