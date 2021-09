Das Biontech-Gründerpaar Uğur Şahin und Özlem Türeci. Foto: BERND VON JUTRCZENKA

Der deutsche Pharmakonzern Biontech treibt den Einsatz seines Corona-Impfstoffs auch für jüngere Kinder voran. "Wir werden schon in den kommenden Wochen weltweit den Behörden die Ergebnisse aus unserer Studie zu den Fünf- bis Elfjährigen vorlegen und eine Zulassung des Impfstoffes für diese Altersgruppe beantragen, auch hier in Europa", sagte Biontech-Mitgründerin und Medizin-Vorständin Özlem Türeci dem "Spiegel". Der Impfstoff sei derselbe, aber niedriger dosiert. "Wir bereiten bereits die Produktion vor." Schon ab Mitte Oktober könnten in Deutschland die ersten Kinder unter zwölf Jahren mit dem Mittel geimpft werden, heißt es in dem Interviewauszug.

Studienergebnisse liegen vor

Die entsprechenden Studienergebnisse liegen demnach vor und müssten nur noch für die Zulassungsbehörden aufbereitet werden. "Es sieht gut aus, alles läuft nach Plan", sagte Biontech-Mitgründer und -Chef Uğur Şahin. Bis Ende des Jahres würden auch die Studiendaten zu den jüngeren Kindern ab sechs Monaten erwartet.

Zugleich forderten die beiden Unternehmensgründer dazu auf, alles daranzusetzen, in den kommenden Wochen noch unentschiedene Menschen von einer Impfung zu überzeugen. "Noch bleiben uns als Gesellschaft etwa 60 Tage Zeit, um einen harten Winter zu vermeiden", sagte Şahin. "Wir sollten das uns Mögliche tun, in diesen knapp zwei Monaten so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren." Türeci betonte: "Jeder Geimpfte zusätzlich hilft. Wir sollten nicht resignieren."

Slowakei impft ohne EMA-Zulassung

In der Slowakei werden seit Donnertag auch Kinder unter zwölf Jahren geimpft. Wie der Gesundheitsminister betonte, ist die Impfung freiwillig und wird nur auf Wunsch der Eltern und mit Zustimmung des Kinderarztes des Kindes verabreicht.

Kinder erhalten ein Drittel der üblichen Dosis des Pfizer-Impfstoffs mit dem Namen Comirnaty, und Kinderärzte werden die Dosis verabreichen. Die Entscheidung, Kinder unter zwölf Jahren zu impfen, beruht laut Gesundheitsministerium auf den Forderungen von Experten und Kinderärzten. Der Impfstoff wird von Experten im Land bei bestimmten Diagnosen von Kindern empfohlen. Dazu zählen chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, immunbedingte Erkrankungen und onkologische Erkrankungen. (Reuters, etom, 10.9.2021)