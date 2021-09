Wien – Österreichs Tennisstar Dominic Thiem steht wieder im Mittelpunkt der neuen Kampagne der UniCredit Bank Austria. Den Spot hat die Agentur Merlicek & Partner konzipiert und umgesetzt. Sie hat sich erst kürzlich den Etat des Unternehmens gesichert.

Anlass für die neue Kampagne ist die Neuausrichtung des Angebots für junge Leute: Aus dem MegaCard-Jugendkonto wird das MegaCard GoGreen-Jugendkonto, heißt es in einer Aussendung. Für die Nacktszenen wurde ein Double engagiert, angeblich ein Fan von Novak Djokovic.

UniCredit Bank Austria AG

Rosa Merlicek, Geschäftsführerin und Creative Directorin bei Merlicek & Partner: "Als neue Agentur muss man nicht immer alles neu erfinden. Dennoch freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, Dominic Thiem als Testimonial noch ein Stück nahbarer zu machen. Die Spontanität und Natürlichkeit der jungen Darstellerinnen und Darsteller haben es ihm aber leicht gemacht, die gemeinsamen Anliegen zu vertreten."

Produziert wurde der Spot im Nationalpark Hohe Tauern in Malta in Kärnten. Die Kampagne startete Anfang September und ist im TV, Print, Out of Home sowie online zu sehen sein. (red, 10.9.2021)