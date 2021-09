Mit dabei bei "Spitting Image" ist auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Foto: Sky

Unterföhring/Wien – Der Gummi-Ronald-Reagan drückt am Ende aus Versehen den Nuklearknopf: Das Musikvideo zu "Land of Confusion" von Genesis machte die Puppen der britischen Satiresendung "Spitting Image" vor 35 Jahren weltberühmt. Ab kommendem Donnerstag (16.) ist nun die Rückkehr der Puppen in der "Krauts' Edition" auf Sky zu erleben. Geplant sind ab dann donnerstags neun Episoden von je circa 20 Minuten sowie ein Best-of.

Geschrieben und eingesprochen werden die Sketche in Köln und dann in einem Londoner Studio mit eigens handgefertigten Puppen gespielt. "Scharfzüngig, sarkastisch, derb und auch polarisierend nimmt das Format jeden aufs Korn und niemanden ernst", heißt es von Sky Deutschland. Erstmals arbeite ein anderes Land mit den echten "Spitting Image"-Machern in Großbritannien zusammen, es handle sich also um die "erste internationale Version des Comedy-Formats".

Mit dabei ist aus Österreich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit entsprechender Zuspitzung der externen auditiven Organe. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist ein Schlumpf, und Annalena Baerbock herrscht über ein Biosupermarkt-Imperium, in dem Armin Laschet ein Praktikum absolviert. Joko und Klaas rufen eine Organspende-Show ins Leben und die übertrieben grinsende Model-Macherin Heidi Klum sucht den nächsten Super-Kanzler.

Aus der Politik sind auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Lodenjacke und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dabei. Darüber hinaus haben auch der Rapper Capital Bra, der ins Eistee-Business eingestiegen ist, und der Fußballer Thomas Müller die Ehre. Kurzauftritte sind auch von Sahra Wagenknecht (Linke) und Alice Weidel (AfD) geplant. Ergänzt wird der Reigen von TV-Größen wie Barbara Schöneberger, Markus Lanz oder Jan Böhmermann. (APA, dpa, 10.9.2021)