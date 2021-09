Die Putschisten wollen die "Interessen des Landes sichern". Guinea ist reich an Rohstoffen aber trotzdem bitterarm. Schon vor dem Putsch gingen viele Guineer in die Migration

Gestürzt: Alpha Condé. Foto: EPA

Conakry – Nach einem Putsch in Guinea hat die Militärjunta die Banken des westafrikanischen Landes angewiesen, die Konten aller Regierungsbeamten einzufrieren. Das teilte die Junta, die am Sonntag Präsident Alpha Condé stürzte, in der Nacht auf Freitag mit. Die Kontensperrung sei notwendig, um "die Interessen des Landes zu sichern", hieß es in einer im Staatsfernsehen vorgelesenen Mitteilung.

Eine Delegation des westafrikanischen Staatenbunds Ecowas wird am Freitag in der Hauptstadt Conakry erwartet, um Gespräche mit den Putschisten aufzunehmen. Wenige Tage zuvor hatte Ecowas die Mitgliedschaft Guineas suspendiert und die sofortige Freilassung Condés sowie eine Rückkehr zur verfassungsgemäßen Ordnung gefordert. Auch die internationale Gemeinschaft hat den Umsturz verurteilt.

Korrupt und arm

Seit Sonntag kontrolliert eine Militärjunta geführt von General Mamady Doumbouya das rund 13 Millionen Einwohner starke Land, das ungefähr so groß ist wie Großbritannien und im Westen des Kontinents an den Atlantischen Ozean grenzt. Guinea ist einer der weltweit größten Lieferanten von Bauxit, einem Erz, das zur Herstellung von Aluminium verwendet wird. Guinea beliefert alle wichtigen Weltmärkte, mit China als einem seiner größten Abnehmer. Dennoch ist das Land alles andere als stabil, zahlreiche Menschen flohen in den vergangenen Jahren aus Guinea ins Umland oder weiter übers Mittelmeer nach Europa.

In Afrika kommt es häufig zu Regierungswechseln durch Militärputsche. In Mali entmachtete das Militär Präsident Ibrahim Boubacar Keita im August 2020. Neun Monate später zwangen die Putschisten auch den Interimspräsidenten zum Rücktritt. 2019 wurde Autokrat Omar al-Bashir im Sudan vom Militär abgesetzt. Das gleiche Schicksal ereilte Präsident Robert Mugabe 2017 in Simbabwe sowie Präsident François Bozizé 2013 in der Zentralafrikanischen Republik.

Demokratischer Anstrich

Guinea galt zwar bisher als demokratisch, aber viele Guineer haben ein schlechtes Bild der Staatsform. Das liegt auch daran, dass Condé immer wieder durch Korruption und Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung auffiel.

In den Hügeln von Simandou befinden sich riesige ungehobene Eisenerzvorkommen. Foto: Reuters

Ein aufsehenerregender Korruptionsskandal fiel aber noch in die Amtszeit von dessen Vorgänger, Diktator Lansana Conté. In den 90ern hatte sich Rio Tinto die Schürfrechte in den eisenreichen Hügeln von Simandou gesichert. 2008 wurde der australische Konzern enteignet, die Rechte gingen an den israelischen Bergbaugmagnaten Beny Steinmetz – ohne Gegenleistung. Er soll den Diktator mit Hilfe von dessen vierter Frau bestochen haben.

Als Conté kurz darauf starb, kam es zum Putsch – und es kam zu einem Stillstand von ausländischen Investitionen. Die 2010 gewählte Condé-Regierung übertrug die Rechte an Simandou wieder an Rio Tinto. 2016 verkündeten die Australier den Ausstieg aus dem Projekt und den Verkauf ihrer Anteile an Chinalco. Steinmetz wiederum ist mit hohen Geldforderungen des brasilianischen Konzerns Vale konfrontiert. Die Brasilianer hatten einen Teil der Schürfrechte von Steinmetz erworben – und verlor sie später wieder. (APA, dpa, red, 10.9.2021)