Blüht noch in vielen Gärten: der Sonnenhut. Foto: getttyimages/istockfoto/fotolinchen

Der Spätsommer beschert uns noch ein paar sonnige Tage – darüber freuen sich auch die Hobbygärtnerinnen und -gärtner. Gibt es doch gerade im September einiges zu tun, die Gartensaison endet bekanntlich niemals.

Pflanzensamen werden eingesammelt und für die Aussaat im kommenden Jahr getrocknet, verblühte Stauden geteilt und zurückgeschnitten. Das erste Laub auf der Wiese wird schon zu Haufen geharkt und das Fallobst aufgesammelt. Blumenzwiebeln, die nach dem langen Winter als Krokusse, Tulpen oder Narzissen das Gemüt erfreuen sollen, können auch schon gesetzt werden. Die Brombeeren, die einem bei der Ernte die Arme zerkratzen, warten darauf, dass man sie zu Marmelade verkocht. Und ansonsten kann man auch einfach den Eichhörnchen bei ihrem Tagwerk oder den Herbstzeitlosen beim Blühen zusehen und dabei einen Kaffee trinken. Das fällt als Naturbeobachtung schließlich auch unter Gartenarbeit.

Was beschäftigt Sie gerade in Ihrem Garten?

Welche Arbeiten fallen derzeit an? Was gibt es gerade zu ernten? Welche Fragen haben Sie an die Expertinnen und Experten der STANDARD-Gartencommunity? (aan, 13.9.2021)