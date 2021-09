Die Aufstellung von Servus TV für die Fußballsaison. Foto: Servus TV

Mit dem Schlagerspiel des ersten Spieltages zwischen Inter Mailand und Real Madrid startet Servus TV am 15. September in die neue Champions League-Saison. Einen Tag später trifft der SK Sturm Graz zum Europa-League-Auftakt auswärts auf den AS Monaco – ebenfalls ab 20:15 Uhr live auf Servus TV zu sehen. Den ersten Champions League Auftritt von Red Bull Salzburg beim FC Sevilla müssen die Österreicher am Dienstag auf Sky verfolgen. Servus TV hat nur die Rechte für die Mittwochspiele.

Der Privatsender im Besitz von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz hat sich für heuer die Rechte an der Champions League, der Europa League und der neuen Europa Conference League gesichert und wird in dieser Saison insgesamt 33 Spiele zeigen.

Jan Aage Fjörtoft wieder in Österreich

Als Experten konnte Servus TV den norwegische Stürmer und Ex-Rapidler Jan Aage Fjörtoft, Champions-League-Gewinner Steffen Freund sowie die Ex-ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl und Florian Klein gewinnen, informierte der Sender in einer Aussendung.

Moderiert werden die Spiele von Sportchef Christian Nehiba, Christian Baier und Christian Brugger. Als Kommentatoren sind Michael Wanits und Philipp Krummholz im Einsatz. Servus-TV-Reporterin Julia Kienast ist für die Interviews zuständig.

Die ehemalige ÖSV-Weltcup-Läuferin Michaela Kirchgasser lädt vor jedem Europa-League-Spieltag einen Spieler eines heimischen Klubs zur Interview-Runde in ihr Auto ein. Und bei den Heimspielen des FC Salzburg in der Champions League ist Kirchgasser als VIP-Reporterin in der Red-Bull-Arena im Einsatz. (red, 10.9.2021)