G. Samson und J. Joshua, "Ein Zebra in der Schule". 96 Seiten / € 13,–. Hildesheim, Gerstenberg 2021. Ab acht Jahren. Das Buch hat das Institut für Jugendliteratur für euch ausgewählt.

Stell dir vor, du kommst nach den Ferien zurück in die Schule, triffst alle deine Freunde wieder, hast aber eine neue Banknachbarin. Sie heißt Ariane und ist gut im Rechnen – wie alle Zebras, behauptet sie. Was man mit vierbeinigen Streifentieren in der Pause spielen kann? Beim Verstecken hat das Zebra schlechte Karten, beim Fangenspielen hast dann du keine Chance! Und was würdest du sagen, wenn dein bester Freund steif und fest behauptet, zwei plus zwei sei fünf?

Und das Zebra, dein Lehrer und deine Mutter stellen sich auf seine Seite? Diese und neun weitere so kurze wie überraschende Geschichten über seltsame Geschenke, einen hartnäckigen Schluckauf oder ein sonderbares Referatsthema kannst du in diesem witzig illustrierten Buch nachlesen. Du wirst lachen, staunen – und auf neue Gedanken kommen. Ein perfekter Lesestoff für letzte Ferien- oder erste Schultage. (red, 15.9.2021)