Labor Ateliergemeinschaft (2021), "Das wird bestimmt ganz toll! Wenn ich groß bin". Weinheim. Beltz & Gelberg, € 16.50 / 160 Seiten. Für alle ab 6 Jahren. Der Buchtipp wurde für euch ausgewählt von Andrea Kromoser.

Was möchtest du tun, wenn du groß bist? Wie wirst du leben, wo und mit wem? Deine Zukunft gestaltest du durch deine Entscheidungen. Was jede und jeder Einzelne aus seinem Leben macht, ist jeweils ein kleiner Baustein vom großen Ganzen. In diesem Buch stecken viele Ideen für die Zukunft: darüber, wie es vielleicht einmal wird, und dazu, was du persönlich alles tun könntest.

Sieben Künstlerinnen und Künstler aus der Labor Ateliergemeinschaft in Frankfurt am Main haben sich ganz unterschiedliche Bilder einfallen lassen. Manche bringen uns auf ernsthafte Gedanken, andere sind witzig, völlig verrückt oder einfach nur schön. Alles zusammen ergibt einen kunstvollen sowie bunten Mix an Möglichkeiten, Erfindungen, Lebensentwürfen, Zukunftsszenarien und Gesprächsanlässen. (red, 13.9.2021)