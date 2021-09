Welche Vertreter ausländischer Regierungen an der Zeremonie teilnehmen werden, ist noch unklar, Russland hat bereits abgesagt

Den Abzug der US-Truppen feierten die Taliban am 1. September in Kandahar mit einem Autokorso. Foto: AFP/JAVED TANVEER

Kabul – Afghanistans neue Regierung wird am Samstag angelobt, genau zum 20. Jahrestag der Anschläge auf das New Yorker World Trade Center und das Pentagon.

Die Islamisten planen zu diesem Anlass eine feierliche Zeremonie, zu der Vertreter der Türkei, Chinas, Russlands, des Iran, Katars und Pakistans eingeladen sind. Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani landete am Donnerstag in Kabul.

Bei der Talibanparade am 2. September wurden Selbstmordattentäter, Autobomben und improvisierte Sprengsätze präsentiert.

Moskau erteilte den neuen Machthabern am Freitag eine Absage: Man werde sich in keiner Weise an den Feierlichkeiten beteiligen, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Zuvor war von einer Teilnahme auf Botschafterebene die Rede gewesen.

Russland verlegt Panzer

Außerdem verlegt Russland 30 zusätzliche Panzer auf seinen Militärstützpunkt in Afghanistans Nachbarland Tadschikistan, wo bereits 100 gepanzerte Fahrzeuge stationiert sind. Die größte Auslandsbasis der russischen Streitkräfte in der Hauptstadt Duschanbe beherbergt über 6.000 Soldaten sowie Hubschrauber und Kampfflugzeuge.

Vor allem auf China setzen die Taliban große Hoffnungen: "China ist unser wichtigster Partner (…) Es ist bereit, zu investieren und unser Land neu aufzubauen", sagte ihr Sprecher Sabiullah Mujahid der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". Man hoffe, dass die Chinesen Afghanistans Kupferminen wieder in Betrieb nähmen.

Bisher hat China lediglich humanitäre Nothilfe und Impfstoffe gegen die Corona-Pandemie in einem Wert von 200 Millionen Yuan (26 Millionen Euro) zugesagt.

Stöcke, Peitschen und scharfe Munition

Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf kritisierte am Freitag, dass die Taliban immer brutaler gegen Kritiker vorgingen. Um friedliche Proteste gegen ihre Herrschaft aufzulösen, setzten die radikalen Islamisten Stöcke, Peitschen und scharfe Munition ein. Mindestens vier Demonstranten seien dabei ums Leben gekommen. Zudem gebe es Berichte über Hausdurchsuchungen, um Teilnehmer von Protestmärschen aufzuspüren. Gefangene der Taliban würden geschlagen und zum Teil mit Enthauptung bedroht. Auch würden Pressevertreter eingeschüchtert. (red, Reuters, 10.9.2021)