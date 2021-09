Robert Stadlober (Andi), Katrin Lux (Dani), Andreas Vitasek (Dr. Nemeth) in der neuen ORF-Komödie "Familiensache". Foto: ORF/Interspot/Jürgen Hammerschmid

Wien – Die dritte Staffel der Dramedy "Walking on Sunshine" und die neue Comedyserie "Familiensache" füllen ab 20. September den montäglichen Hauptabend auf ORF 1. Die beiden ORF-Produktionen werden für zehn Wochen zum Wochenstart zu sehen sein. "Serien wie diese sind ein Alleinstellungsmerkmal des ORF – freuen wir uns gemeinsam auf einen unterhaltsamen Serienmontag", wurde ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner in einer Aussendung zitiert.

Neue Geschichten und neue Gesichter

So wie mit der ersten Staffel von "Walking on Sunshine" habe man mit "Familiensache" bewusst die Entscheidung getroffen, neues Terrain zu betreten und neue Geschichten und Gesichter zu finden, meinte Zechner. ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk sieht "zwei unschlagbare Teams" am Start. "In den nächsten zehn Wochen heißt es gleich zu Wochenbeginn: Nur nicht alles so ernst nehmen", gab Schenk das Motto vor.

"Walking on Sunshine" eröffnet jeweils um 20.15 Uhr den "Serienmontag". Dabei treten in gewohnter Manier Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl in den wichtigsten Rollen auf. Darüber hinaus werden Gastauftritte von bekannten ORF-Mitarbeitern wie Nadja Bernhard, Tarek Leitner, Barbara Karlich oder Marcus Wadsak garantiert. Regie bei den zehn 45-minütigen Folgen führten erneut Chris Raiber sowie erstmals Holger Barthel. Mischa Zickler steht als Autor bzw. Headwriter hinter "Walking on Sunshine" als auch "Familiensache".

Palfrader als Wettermoderator

"Die Figuren sind bösartig, eitel, mitunter wenig intelligent, verzweifelt, egoistisch, auch intrigant, aber letztendlich bleiben sie alle auf ihre Art liebenswert. Solche Menschen haben einen gewissen Unterhaltungswert, man sieht ihnen offensichtlich gerne zu", meinte Madani in Hinblick auf die Produktion. Sie spielt die Generaldirektorin des ORF, die mit neuen Herausforderungen zu kämpfen hat. "Ich fand die Geschichten, die wir erzählen, noch spannender und lustiger", so Palfrader, der einen Wettermoderator spielt und es mit außergewöhnlichen Ereignissen und einer emotionalen Berg- und Talfahrt zu tun kriegt.

Vitásek als Therapeut

Auf "Walking on Sunshine" folgt jeweils um 21.05 Uhr "Familiensache". Während Andreas Vitásek als schräger Paartherapeut Dr. Nemeth vor der Kamera steht, geben Katrin Lux und Robert Stadlober das Ehepaar Pichler, das bei ihm Rat sucht. Als deren Kinder sind Lucy Gartner, Alice Prosser und Leopold Pallua mit an Bord. Die Regie für die zehn 45-minütigen Folgen übernahm Esther Rauch. "Unterhaltung für drei Generationen" darf man sich laut Lux von der neuen Serie erwarten. Stadlober hofft, dass das Publikum befreit lachen kann und sich "im besten Fall vielleicht sogar selbst wiedererkennt und ab und zu auch über den eigenen Wahnsinn einen Schmunzler loslassen darf". Die beiden Serien sind ab 13. September eine Woche vor ihrer Ausstrahlung im linearen Fernsehen beim Streamingdienst Flimmit zu sehen. (APA, 10.9.2021)