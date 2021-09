Denis Leary war Tommy Gavin, Feuerwehrmann im Einsatz von 9/11. Das Trauma verarbeiteten er und seine Männer mit schwarzem Humor und unterdrückten Neurosen. Foto: Imago Images / Mary Evans

Der 11. September 2001 veränderte auch die Welt der Serien. Zur Erinnerung: 2001 war Fernsehen noch eine Einrichtung, die man zu einer vereinbarten Zeit auf einem Fernsehgerät aufsuchte. Das erste "goldene Zeitalter" des US-TV war gerade angebrochen. Serien wie Oz, The Sopranos und The West Wing läuteten den Untergang des alten Serienwesens ein. Die Kunst des epischen Erzählens wurde aufs Fernsehen übertragen.

Der Terror konnte dem Kreativschub nichts anhaben, aber er machte Serien martialischer. Es ging darum, zu zeigen, dass Amerika zwar angeschlagen, aber kampfbereit war. Eine Welle des Patriotismus erfasste auch die Serienwelt. Und dann gab es noch die anderen, die tiefer in den Wunden wühlten. Ein Überblick zum Nachschauen.

24

24 Stunden hatte Super-Agent Jack Bauer Zeit, um den Präsidentschaftskandidaten zu retten, und geriet dabei selbst zwischen die Fronten. Die Aktion passierte in Echtzeit, Splitscreens zeigten parallele Ereignisse und garantierten ein noch nicht dagewesenes Spannungserlebnis. Das Level war so nicht zu halten, dazu kam, dass Bauer bei Verhörmethoden nicht zimperlich war, was dem Image des Agenten nachhaltig schadete. 24 war Teil einer "Wir lassen uns nicht unterkriegen"-Serienwelle. Kämpferischen Töne schlugen damals viele an: American Fighter Pilot, Over There, The Unit, Threat Matrix und E-Ring.

Homeland

Ist der aus der Irak-Gefangenschaft zurückgekehrte US-Marine Nicholas Brody ein Überläufer? Die CIA-Agentin Carrie Mathison glaubt, ja, wir, die Zuschauer, werden im Unwissen gelassen. Das Rätsel wurde gelöst, nicht aber das Problem dahinter. Acht Staffeln mit wechselnder Qualität und nur einer Konstante: die Nervenzusammenbrüche der Hauptdarstellerin.

Rescue Me

New Yorks Firefighter wurden nach 9/11 als Helden gefeiert. Für ihr Trauma interessierte man sich weniger. Bis auf diese Serie, die von 2004 bis 2011 lief. In Geschichten rund um Feuerwehrmann Tommy Gavin spiegelte sich das Drama einer ganzen Stadt. Wie hält man all das aus? Mit Zynismus und schwarzem Humor. Davon hatten sie massenhaft.

Lost

Ein vollbesetztes Flugzeug stürzt ab. Einige wenige überleben auf einer Insel im Pazifik, schwer verletzt und traumatisiert. Die Katastrophenserie fing Hilflosigkeit und Paranoia der Zeit nach 9/11 als mysteriöses Sozialexperiment ein. Schuld waren immer die anderen.

Sex and the City

Nach den Anschlägen war das World Trade Center digital aus dem Intro der Serie entfernt worden, inhaltlich kam der Terror nicht vor. Gut so: Die frivolen Ladys selbst ließen sich durch den Terror nicht aus der Bahn werfen. Das schaffte erst das Rauchverbot in Bars ein Jahr später.

That’s My Bush!

Auf Deutsch müsste die Serie eigentlich "Das ist mein Busch" heißen. So viel Anspielung auf Schambehaarung durfte offenbar nicht sein, weshalb wir die Comedy unter Hier kommt Bush! kennen. Oder besser nicht kennen. Die acht von den Southpark-Machern Trey Parker und Matt Stone produzierten Folgen gerieten völlig daneben. Die Serie startete im April 2001, nach dem 11. September hatte niemand Lust auf mehr – am allerwenigsten das Publikum.

The Looming Tower – Al Qaeda and the Road to 9/11

Die Serie beleuchtet kritisch die wachsende Bedrohung der USA durch Osama bin Laden und Al-Kaida aus der Perspektive der Terrorbekämpfungssektionen von FBI und CIA. Nach der Vorlage des gleichnamigen Buchs von Lawrence Wright, mit Jeff Daniels, 2018 erschienen.

Generation Kill

Vom The Wire-Macher David Simon inszeniert, setzt sich ernsthaft, nicht propagandistisch mit dem Irakkrieg auseinander, eine Rarität.

Revelations

Das Ende ist nah! Die mystische Antwort auf 9/11. Der Himmel glutrot, darunter flattern Krähenschwärme. Ein Wissenschafter und eine Nonne erwarteten sorgenvoll das drohende Unheil. Es ging ihnen gar nicht gut.

(Doris Priesching, 11.9.2021)