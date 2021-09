Streamen

ZUM FÜRCHTEN

American Horror Stories Eine Latex-Sex-Dämonin, ein Weihnachtsmann, der tödliche Geschenke bringt, das Monster vor der Haustür, blitzende Messer im Gruselhaus: Ryan Murphy, mit American Horror Story erfahrener Serienfürst des Grauens, dreht noch einmal kräftig an der Schreckschraube. In sieben eigenständigen Folgen dieser Anthologieserie kann man das Fürchten in seinen buntesten Farben lernen. Disney+

Ryan Murphy, erfahrener Serienfürst des Grauens, dreht mit der Anthologieserie "American Horror Stories" kräftig an der Schreckschraube. Sierra McGormack sorgt auf Disney+ für kunterbuntes Angsterlebnis. Foto: Disney+

HOLLYWOOD-HELDEN

Steve McQueen Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Hollywood-Legende und die eines Films, der nie fertiggestellt wurde: Day of the Champion.Sky

MORD AUF DER BRÜCKE

One Lane Bridge Die Brücke als Schauplatz schauriger Morde ist bereits aus The Bridge bekannt. In Queenstown (Neuseeland) präsentieren sich für Police Detective Ariki Davis die Tatsachen anders: Unter der One Lane Bridge wurde Farmer Grub Ryder tot aufgefunden. Mord oder Suizid, sechs Folgen mit prachtvollen Landschaftsbildern. Arte.tv

WURZELN DES GRAUENS

Memory: Über die Entstehung von Alien Ein Klassiker der Science-Fiction und Horrorfilmliteratur von Ridley Scott aus dem Jahr 1979. Die Ursprünge der psychologisch maximal intensiven Alien-Story sind so spannend wie der Film. Sky

Fernsehen

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Zu wenig Pflegegeld für Kind mit frühkindlichem Autismus? / Entschädigung für misshandelte Heimkinder. / Versicherungsfall Pitbullbiss. Bis 18.20, ORF 2

20.15 SÜSSE UNGEHEUER

Die Monster-Uni (Monsters University, USA 2013, Dan Scanlon) Wie sich die Monsterfreunde aus dem Pixar-Hit Die Monster AG kennenlernten: Der runde, grüne Mike Glotzkowski und der große, haarige James P. Sullivan schaffen die Aufnahmeprüfung für die Uni und müssen das erste Semester bestehen. Viel Spaß! Bis 22.20, Disney

20.15 THEMENABEND

Amerika nach 9/11 Über die Anschläge in New York vom 11. September und die Folgen. Um 22.20 fragt eine Doku Wo warst du als die Flugzeuge einschlugen?Ab 23.05 beschäftigen sich zwei Filme mit Osama bin Laden, dem Drahtzieher des Terrors. Bis 1.00, ORF3

20.15 KOCHSHOW

Kitchen Impossible 2020 Fernsehkoch Mälzer bittet zu Tisch und Talk, unter anderem mit Haya Molcho. Bis 0.15, Vox

22.30 HOPPALA!

Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott (Ö 2010, Andreas Prochaska) Zwei Jahre lang kassiert Horst (Andreas Kiendl) die Pension der verstorbenen Oma. Als ein Lokalpolitiker der Dame zum Geburtstag gratulieren will, kidnappt Horst eine alte Dame im Krankenhaus. Die stellt sich dummerweise als Schauspielerin Elfriede Ott heraus. Eine durchtrieben spritzige Entführungsgaudi, bei der auch Michael Ostrowski und Angelika Niedetzky mitmischen. Bis 0.20, ORF 1

0.00 FESTIVAL

Löwen am Lido Stars und Preise der 78. Filmfestspiele in Venedig in aller Kürze.

Bis 0.15, ORF2

0.15 BÉBEL

In memoriam Jean-Paul Belmondo: Der Profi (Le Professionel, F 1981, Georges Lautner) Belmondo als französischer Ex-Agent, der an einem Mordauftrag auch dann festhält, als sich der politische Wind dreht. Mit seiner Titelmusik Chi Mai zu Georges Lautners routiniertem Thriller landete Ennio Morricone einen Hit. Bis 2.00, ORF2



(Doris Priesching, 11.9.2021)