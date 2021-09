"Age of Empires 4" ist mit Sicherheit ein Highlight für PC-Spieler, aber auch auf den Konsolen stehen in diesem Jahr noch einige spannende Titel an. Foto: Microsoft

2021 war ein furchtbares Gaming-Jahr. Zumindest fühlte es sich in den letzten Monaten manchmal so an, speziell wenn zahlreiche Spiele verschoben wurden oder generell wenige große Titel auf den Erscheinungslisten auffindbar waren. Der holprige Übergang von der alten Konsolengeneration auf die neue hat eindeutig Spuren hinterlassen, und das lässt sich wohl auch in den nächsten Wochen nicht mehr ganz ausbügeln. Aber den Kopf in den Pixel-Sand stecken hat ja noch nie geholfen, deshalb darf man ruhig einen optimistischen Blick auf die kommenden Spiele werfen. Ein paar potenzielle Highlights warten nämlich tatsächlich noch auf die Spieler der diversen Plattformen.

Deathloop, 14. September

Genre: Shooter

Plattform: Playstation 5, PC

Der Attentäter Colt findet sich in einer Zeitschleife wieder und muss diese versuchen zu durchbrechen. Wie, das weiß er zu Beginn des Spiels noch nicht. Erst langsam findet der Spieler und damit Colt heraus, was es braucht, um aus diesem Schlamassel zu gelangen.

Die Arkane Studios haben bereits in der Vergangenheit mit Titeln wie "Dishonored" bewiesen, dass sie gute Action-Spiele mit sehr uniquem Twist entwickeln können. "Deathloop" scheint genau in diese Kerbe zu schlagen – beziehungsweise zu schießen –, und man darf gespannt sein, ob die Vorfreude gerechtfertigt ist. In der STANDARD-Redaktion wird das Spiel bereits getestet, der dazu passende Text sollte demnächst online verfügbar sein.

Kena: Bridge of Spirits, 21. September

Genre: Action-Adventure

Plattform: Playstation 5, Playstation 4, PC

Nach mehreren Verschiebungen scheint "Kena" demnächst wirklich zu erscheinen. Das ehemalige Animationsstudio Ember Lab will mit seinem ersten Spiel beweisen, dass man in große Fußstapfen wie die von "Zelda" treten kann. Ob das Action-Puzzle-Game wirklich begeistern kann, kann man aufgrund der wenigen Informationen, die man bisher vorgesetzt bekam, leider noch nicht sagen. Spannend sieht das Projekt in jedem Fall aus.

Diablo 2: Resurrected

Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC

Nach 21 Jahren legt man den Klassiker "Diablo 2" noch einmal auf. Spielerisch und grafisch etwas nachjustiert, dürfen Retro-Fans in Nostalgie schwelgen, sofern sie wie zahlreiche andere Spieler damals viel Zeit in Boss-Runs investiert haben, um wertvolle Gegenstände einzusammeln. Wer gar nicht mehr auf "Diablo 4" warten kann, der kann wohl einen Blick riskieren. Alle anderen dürfen beruhigt daran vorbeigehen.

New World, 28. September

Genre: Online-Rollenspiel

Plattform: PC

Als Endgegner für Amazon hat sich der erfolgreiche Einstieg in die Gaming-Branche entpuppt. Nach zehn Jahren voller Rückschläge will man Ende September mit "New World" endlich den Spielemarkt erobern. Ob das gelingt, steht in den Sternen. Mit einem Online-Rollenspiel wagt man sich in jedem Fall an eine der Königsdisziplinen. Viel Umfang, viele Spieler gleichzeitig und die Erwartung, immer neue Inhalte nachliefern zu müssen. Man darf in jedem Fall gespannt sein, wie die ersten Wochen und Monate in der neuen Welt von Amazon ablaufen werden.

Fifa 22, 1. Oktober

Genre: Sport

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Es ist "Fifa". Ein paar neue Animationen, David Alaba bei Real Madrid und die große Versuchung vieler Teenager, ihr gesamtes Taschengeld in den Ultimate-Team-Modus zu werfen.

Far Cry 6, 7. Oktober

Genre: Shooter

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Lange angekündigt und ebenfalls mehrfach verschoben, erscheint demnächst der bereits sechste Teil der Serie. Als Antagonist wurde der Schauspieler Giancarlo Esposito ("The Mandalorian", "Breaking Bad") verpflichtet, der vom Spieler gestürzt werden muss. Ein innovatives Waffensystem und spielerische Freiheiten sollen Fans der Serie noch einmal eine Insel erkunden lassen, die vor Gefahren strotzt. Spätestens mit dem nächsten Teil darf man allerdings hoffen, dass sich die Entwickler etwas Neues einfallen lassen und auch optisch in die nächste Generation wechseln.

Back 4 Blood, 12. Oktober

Genre: Multiplayer-Shooter

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Kommt es jetzt wirklich? Auch der Zombie-Shooter wurde vom Frühsommer auf Mitte Oktober geschoben, aber jetzt scheint er tatsächlich zu erscheinen. Von den Entwicklern der "Left 4 Dead"-Spiele, wird man auch in diesem geistigen Nachfolger als Gruppe von bis zu vier Spielern gegen Horden von Zombies antreten dürfen. Zusätzlich wartet ein Modus für bis zu acht menschliche Spieler, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten.

Metroid Dread, 8. Oktober

Genre: Metroidvania

Plattform: Nintendo Switch

Zeitgleich mit der neuen Switch OLED feiert die "Metroid"-Serie ihr Comeback. Dem Genre verpflichtet, dem man vor vielen Jahren selbst den Namen gab, springt und schießt man sich durch 2D-Levels auf der Suche nach Endgegnern und dem rettenden Ausgang. Ohne das Spiel in Händen gehalten zu haben, darf man wohl davon ausgehen, dass sich Nintendo hier keine Blöße geben wird.

Battlefield 2042, 22. Oktober

Genre: Shooter

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Die Erwartungen sind hoch, wenn die bekannte Shooter-Serie zurückkommt, speziell wenn sie ein fiktives Szenario als Hintergrund wählt und sich nicht an historischen Ereignissen festhalten muss. Die neue Flexibilität bei der Bewaffnung der Spielfigur, also einigermaßen unabhängig von der Klasse einzelne Schusswaffen und Gegenstände wählen zu können, die vielen verschiedenen Spielmodi und die auf neuen Konsolen bis zu 128 Spieler gleichzeitig sind grundsätzlich gute Zutaten, um als Weihnachtsgeschenk für viele Spieler zu dienen. Electronic Arts hat zudem versprochen, vor dem Release noch mehr vom Spiel zeigen zu wollen.

Age of Empires 4, 28. Oktober

Genre: Strategie

Plattform: PC

Selten wurde ein Spiel so erwartet wie dieses. Nachdem alle Vorgänger neu aufgelegt wurden, liegt es jetzt am Neuankömmling, neue Maßstäbe im Genre zu setzen. Ob das gelingt? Man hat sich in jedem Fall viel Zeit für die Entwicklung gelassen, ausgewählte Medien schon Hand anlegen lassen und damit hoffentlich ausreichend Mut geschöpft, das Spiel nicht in letzter Sekunde verschieben zu müssen. Gamepass-Besitzer freuen sich zudem, dass das Spiel kostenlos in ihren Abo-Service wandert.

Halo Infinite, 8. Dezember

Genre: Shooter

Plattform: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Während man für die Kampagne wird zahlen müssen, wird man ab dem Release-Tag kostenlos den Multiplayer spielen können. Die Server werden also voll sein, wenn der Master Chief zurückkommt. Während man davon ausgehen kann, dass die Mehrspieler-Schlachten an die alte Qualität anschließen können, hat man bisher kaum etwas zur Solo-Kampagne gesehen. So kurz vor Release könnten böse Zungen behaupten, dass das kein gutes Zeichen ist. Mal abwarten, ob Microsoft hier kurz vor Release noch einmal die Werbetrommel rühren wird. (Alexander Amon, 12.9.2021)