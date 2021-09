Das Strandbad in Klagenfurt an einem Septembernachmittag 2021, mäßig besucht

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Septembernachmittag 2021, mäßig besucht. An der Theke der Strandbar zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in Badekleidung vor halbvollen Biergläsern. Der erste hat mehrere Blätter Papier vor sich, in denen er, stumm die Lippen bewegend, liest und dann und wann Korrekturen anbringt. Der zweite blättert in einer Tageszeitung. Pause.)

DER ZWEITE (kopfschüttelnd): Iwaroll mochnt se jetz Impfstroßn …

DER ERSTE (nickt): Chef sogt, bei uns kummt aa nächste Wochn. I schon g’schriebn Impfappell. Merksprich, vastehst. Komma aushängen bei Kassa, Gardarob und so. (Reicht ihm die Blätter.)

DER ZWEITE (nimmt sie und liest vor):

"Beim Kortenspüln, do g’winnt meist / der mit den meisten Trimpfen. / Corona sticht er domit nicht. / Dagegen hülft nur Impfn.

(Nächstes Blatt:) A jedes Diandle hot a Freid / mit supercooln Strimpfn. / Corona hätt a Freid mit ia! / Drum, Diandle, loss dich impfen!

(Nächstes Blatt:) ,Wonn endlich is Corona aus?‘, / heat man die Leit oft schimpfn. / Lockdown, Testn, Kronknhaus: / Dogegen hülft nur Impfn!" (Nickt, gibt die Blätter zurück. Pause.)

DER ERSTE: Und?

DER ZWEITE: Guat, ob nix fia mi. Impfn, waßt eh. I nit. Wüll nit wean impotent.

DER ERSTE: Impotent? Wieso impotent?

DER ZWEITE: Burgi g’lesn Facebook. Hohe Wohrscheinlichkeit, doss Impfn bei Frauen mocht unfruchtbor, bei Männa impotent. Außadem enoam hohe Sterblichkeit bei G’impfte, grod bei Jingare. Burgi sogt, kennt anige.

DER ERSTE (während er etwas auf ein Blatt Papier schreibt): A so? Wen denn?

DER ZWEITE: Großvota von da Joëlle zum Beispül.

DER ERSTE: Woa fünfedochzg, oda?

DER ZWEITE: Ka Olta heitz’tog. Oda Patrick. Patrick woa zwaredreißg.

DER ERSTE: Patrick hot sich aufg’henkt.

DER ZWEITE: Eh. Wead hobn g’meakt, doss is impotent, und patsch.

DER ERSTE (blickt ihn ungläubig an und reicht ihm das frisch beschriebene Blatt)

DER ZWEITE (liest vor):

Gehört mein Freind Immanuel / echt auch zu diesen Pimpfn, / die bei jedem Impfappell / empört die Nose rimpfn? / Ich hoffe, nein! Drum bitte ich: / Imme, loss dich impfn!

(Gibt das Blatt zurück.

Pause.)



DER ERSTE: Und?

DER ZWEITE: Immanuel haß i.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 10.9.2021)