Den Herzschlag spürt man durch den Plastikvorhang: Krankenschwester Adriana umarmt in einem brasilianischen Pflegeheim Bewohnerin Rosa – das Pressefoto des Jahres. Foto: Mads Nissen/ Politiken/ Panos Pictures

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Pressefotograf Mads Nissen: "Ich glaube an die Macht der Bilder" – Hinter dem weltbesten Pressefoto steckt die dunkle Geschichte eines hellen Moments. Die Ausstellung "World Press Photo" gastiert in Wien

Presserat rügt oe24.at und heute.at für Videos einer Soldatenfeier – Die Veröffentlichung verstieß gegen den Persönlichkeitsschutz der teils nackt feiernden jungen Männer und griff in die Intimsphäre ein

"Hinter den Schlagzeilen": Der Journalismus hinter dem Ibiza-Video – Der Dokumentarfilm dreht sich um das Investigativressort der "Süddeutschen Zeitung"

Deutsche Version von "Spitting Image" bei Sky: Promipuppen zwischen Kurz und Klum – Die Latexpuppen aus England warten in der "Kraut"-Version auch mit dem österreichischen Kanzler auf – ab 16. September auf Sky

Fjörtoft, Prödl und Kirchgasser: Servus TV präsentiert Fußballteam – Moderiert werden die Spiele von Sportchef Christian Nehiba, Christian Baier und Christian Brugger

Dominic Thiem und sein nacktes Double im Einsatz für die Unicredit Bank Austria – Den Spot für das Jugendkonto der Bank entwickelte die Agentur Merlicek & Partner

Ramin Siawash: "Der Journalismus ist in Afghanistan schon gestorben" – Der in Wien lebende afghanische Journalist zeichnet ein tristes Bild der Lage – Kriegsreporter Tuschla: Hohe Korruption in Politik und auch bei Militär

Jean-Paul Belmondo, 9/11 und Elvis: TV-Tipps für Freitag – Mayrs Magazin, Kultiurzeit extra – 20 Jahre 9/11, As der Asse, Der Greifer, Universum History, Aspekte – dazu die Radiotipps

