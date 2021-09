Der katalanische Bischof Novell i Gomà hat sich verliebt – mit Folgen. Foto: ANTONIO MORENO via www.imago-images.de

"I fell in love with the devil and now I’m in trouble", singt Avril Lavigne und hat damit ein passendes Hochzeitslied für die romantische Beziehung zwischen Xavier Novell i Gomà und Silvia Caballol im Repertoire.



Die Verbindung zwischen dem 52-Jährigen aus Ossó de Sió in der katalonischen Provinz Lérida und der 38-Jährigen aus Barcelona wäre nicht weiter der Rede wert, wäre da nicht die Petitesse, dass es sich bei Novell um den Bischof von Solsona und bei Caballol um eine geschiedene Mutter zweier Kinder handelt.

Auch wenn solcherlei schon gelegentlich vorgekommen sein soll, ist eine Liebesbeziehung freilich nicht mit seinem Stand vereinbar – schon gar nicht, da der Kirchenfürst als jüngster Bischof Spaniens ein katholischer Shootingstar ist.

1997 erhielt Novell mit 28 Jahren die Priesterweihe, mit 41 unter Papst Benedikt XVI. die Bischofswürde. Wie dieser gehört auch Novell zum erzkonservativen Flügel der katholischen Kirche: Er vertritt radikale Positionen in Fragen der Abtreibung, der Sterbehilfe und der Homosexualität, verfasste Schriften über Exorzismus und führte auch Teufelsaustreibungen durch.

Mantel des Schweigens

Eigentlich tendiert die Mutter Kirche dazu, den Mantel des Schweigens über solche Affären zu breiten. Was jedoch das Weihwasserbecken zum Überlaufen brachte, ist ein Detail der Profession von Novells Auserwählter. Nicht die Tätigkeit als Psychologin war es, die Konsequenzen unumgänglich machte, sondern jene als Schriftstellerin: Caballol ist Autorin mehrerer satanisch-erotischer Bücher mit klingenden Namen wie "Die Hölle von Gabriels Lust".

Im August legte Novell überraschend sein Amt zurück – aus persönlichen Gründen, hieß es. Seine Diözese übernahm vorerst der Bischof von Vic, Romà Casanova i Casanova, als Administrator.

Erst jetzt wurde der wahre Grund für den Rücktritt publik, über den die Kirche auch deshalb nicht gram ist, weil Novell für Kataloniens Unabhängigkeit eintritt. Über seine Bischofswürde muss der Papst entscheiden, vielleicht wird er in den Laienstand versetzt.

Der Ex-Exorzist sucht jedenfalls schon eine neue Arbeit: Neben Theologie studierte er auch Agrartechnik, ein Bereich, in den er zurückkehren könnte. Novell erklärte, er habe sich verliebt und wolle "die Sachen richtig machen".

Ob das Paar mit dem gemeinsamen Interesse an Satan in den Stand der Ehe treten will, ist nicht bekannt. Auf eine kirchliche Trauung müssten die beiden wohl verzichten. (Michael Vosatka, 10.9.2021)