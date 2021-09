Szenegastronom Bernd Schlacher Foto: Oliver Jiszda

Durch Pandemie hat die Stadthotellerie mit schweren Umsatzeinbußen zu kämpfen. Doch zurzeit gibt die Branche wieder ein starkes Lebenszeichen von sich. So wurde in Wien erst kürzlich das Hotel "Die Josefine" im 6. Bezirk eröffnet, Ende August hat im Gebäude des neuen Stadt-Ikea am Westbahnhof ein Ableger des Jugend-Hotelkette "Jo&Joe" aufgemacht und nun eröffnet am 2. Oktober das Boutique Hotel Motto auf der Mariahilferstraße.

Es ist das neueste Projekt von Bernd Schlacher, der die Wiener Gastroszene seit vielen Jahren prägt – mit seinem Restaurant "Motto am Fluss", dem gleichnamigen Cateringservice und der Bäckerei "Motto Brot" (das im Gebäude des Hotels befindet).

Mit dem Hotel habe er sich einen Traum erfüllt, so der gebürtige Steirer. Vintage-Lampen aus dem Ritz in Paris, Aufzuganzeigen wie aus einem Agatha-Christie-Film, Cocktail-Mix-Sets auf den Zimmern – dass viel Herzblut in das Hotelprojekt geflossen ist, lässt sich an vielen kleinen Details ablesen.

Vintage-Charme im neuen Hotel Foto: Oliver Jiszda

Das Interieur soll das Paris der 1920 in die Gegenwart holen. Für den Umbau des ehemaligen Hotel Kummers an der Ecke Mariahilferstraße und Schadekgasse zeichnet Architekt Arkan Zeytinoglu verantwortlich. Mit an Bord bei dem Projekt ist auch Hotelentwicklerin Fanny Holzer-Luschnig, die zuvor die Geschicke des 25hours Hotels leitete.

"Chez Bernard – Restaurant et Bar"

Neben Übernachtungsgästen, denen 83 Zimmern und 8 Junior-Suiten ab 139 Euro pro Nacht zur Verfügung stehen, will man auch das Wiener Publikum ansprechen. Im obersten Stockwerk befindet sich das Lokal "Chez Bernard" –mit Platz für Abendessen in großer Runde oder Feierabenddrinks im kleinen Kreis an der Bar. (red, 12.9.2021)