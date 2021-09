Valtteri Bottas war sauschnell. Foto: Reuters/Baron

Monza – Lewis Hamilton hat zum wichtigen Konter im WM-Zweikampf mit Max Verstappen ausgeholt, doch die Show stahl dem Weltmeister ausgerechnet Valtteri Bottas: Im ersten Einsatz nach Bekanntgabe seines Abschieds von Mercedes hat der Finne am Freitagabend das Qualifying von Monza gewonnen. Seinem Teamkollegen verwehrte er damit die perfekte Ausgangslage für das zweite Sprintrennen der Formel 1.

Bottas, der im kommenden Jahr für Alfa Romeo fährt, verwies in 1:19,555 Minuten Hamilton im zweiten Silberpfeil auf Rang zwei. Dessen WM-Rivale Max Verstappen wurde im Red Bull Dritter. "Valtteri hat eine mega Runde hingelegt. Er war einfach schneller, ich konnte nicht mithalten", sagte Hamilton.

Am Samstag (16.30 Uhr/Sky und RTL) kann der Brite dennoch die Grundlage für eine Trendwende im spannenden Titelduell legen. Über nur 18 Runden und etwa 100 Kilometer werden die besten Startplätze für den italienischen Grand Prix am Sonntag vergeben. Bottas erwartet dann aufgrund eines Motorenwechsels eine Strafversetzung ans Ende des Feldes.

Chaotische Szenen

Dennoch herrschte angesichts der silbernen ersten Startreihe am Samstag große Zufriedenheit bei Mercedes-Sportchef Toto Wolff. "Es ist so schön wie in alten Zeiten und ein guter Anfang für das Sprintrennen", sagte er bei Sky.

Sebastian Vettel startet im Aston Martin vom elften Platz, Haas-Pilot Mick Schumacher landete auf Position 18 und damit vor seinem letztplatzierten Teamkollegen Nikita Masepin.

Das Qualifying am Freitagabend fand im gewohnten Modus mit den drei Abschnitten Q1, Q2, und Q3 statt. Die Vorbereitungszeit darauf war allerdings gering. Nur im einstündigen freien Training am Nachmittag, in dem Hamilton die Bestzeit aufstellte, konnte das beste Setup gefunden werden.

Angesichts der langen Geraden spielte der Windschatten eine entscheidende Rolle – das Ringen um die beste Position führte zu viel Verkehr auf der Strecke und teils chaotischen Szenen daneben: In Q2 kam es in der Pitlane fast zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. "Das ist doch verrückt", schimpfte Hamilton, dem Vettel beinahe in die Seite gefahren wäre.

In Q3 lag Hamilton zunächst auf Pole-Kurs, dann schob sich Bottas mit der letzten schnellen Runde aber noch am Rekordweltmeister vorbei. Bei Red Bull konnte man mit dem Ergebnis bestens leben. "Es ist gut, dass Bottas vorne ist. Hamilton ist auf der schmutzigen Spur", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Im WM-Zweikampf ist Hamilton nach zuletzt zwei Verstappen-Erfolgen in Folge unter Druck geraten. Sein Rückstand zum Niederländer beträgt allerdings nur drei Punkte. Da auch die ersten Drei des Sprints Zähler einstreichen, sind an diesem Wochenende maximal 29 Punkte zu gewinnen. (sid, 10.9.2021)