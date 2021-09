Flucht

2.813 Postings

Menschenrechtsexperte: Afghanische Schubhäftlinge sollten entlassen werden

Abschiebungen würden den Menschenrechten widersprechen, also könne man derzeit auch niemanden in Schubhaft nehmen, meint Manfred Nowak. Das Innenministerium hält indes weiter an seinem Kurs fest