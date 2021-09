Ein fulminanter Novak Djokovic. Foto: imago images/Paul Zimmer

New York – Der topgesetzte Serbe Novak Djokovic hat bei den Tennis-US-Open am Freitagabend (Ortszeit) das Halbfinale gegen Olympiasieger Alexander Zverev aus Deutschland 4:6,6:2,6:4,4:6,6:2 gewonnen. Djokovic trifft nun im Endspiel am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) auf den Russen Daniil Medwedew, der sich zuvor 6:4,7:5,6:2 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durchgesetzt hatte.

US Open Tennis Championships

Djokovic hat damit weiter die Chance, als erster Mann nach 52 Jahren den Grand Slam aus allen vier Major-Turnieren in einem Kalenderjahr zu gewinnen. Zuletzt gelang das Rod Laver 1969.

Ein Triumph bei den US Open wäre Djokovics 21. Turniersieg bei einem Grand Slam, er wäre damit alleiniger Rekordhalter. Derzeit teilt er sich den Spitzenplatz in dieser Wertung mit Roger Federer und Rafael Nadal, die ebenfalls auf 20 Siege bei einem Major kommen.

Zverev hingegen muss ein Jahr nach dem verlorenen Grand-Slam-Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem weiter auf seinen ersten Triumph bei einem Major warten. Auch seine Serie von zuletzt 16 erfolgreichen Matches endete. (APA; 11.9.2021)