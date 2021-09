STANDARD zum Hören

55 Postings

Wie es ist, als "Piefke" in Österreich zu leben

Man nennt sie abfällig "Piefke" oder "NC-Flüchtlinge", mit 200.000 stellen die größte Gruppe an Ausländern in Österreich: Die Deutschen. Wieso es schwer sein kann, hier Fußzu fassen, warum sie manchmal verspottet werden –und was sie trotzdem in Österreich hält, berichtet Jakob Pallinger.