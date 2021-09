In gereimten Episoden erzählt dieses wundervolle Bilderbuch von Kindern und ihren alltäglichen Nöten – ab vier Jahren

Reinhard Ehgartner, Helga Bansch, "Dr. Maus kommt heut ins Haus". € 14,95 / 26 Seiten. Tyrolia-Verlag, Innsbruck/Wien 2021. Ab 4 Foto: Tyrolia

Anna ist traurig, und schwups, bekommt sie von Dr. Mio Maus drei Gedichte verschrieben, die ihr sogleich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gegen Silvias Fernweh hat Dr. Maus ein Piratenbuch als Gegenmittel parat. Und für Nikos Angst vor dem Nachbarshund gibt’s eine Portion Mut und ein riesiges Sagenbuch. Dr. Maus ist zur Stelle, wenn es liebevolle Worte braucht oder Bilderbuchgymnastik auf dem Programm steht. Zum Thema Medizin haben wir zwar in letzter Zeit genug gehört. Aber wie wäre es mit diesen Leserezepten? Die lassen wir uns doch alle gern verschreiben! Denn die Rezepte von Dr. Maus sind Bücher und Geschichten, deren Worte heilen, trösten und aufmuntern. In gereimten Episoden erzählt dieses wundervolle Bilderbuch von Kindern und ihren alltäglichen Nöten. Und wenn gar nichts mehr hilft, geht’s mit Blaulicht in die Bücherei. Erwünschte Nebenwirkungen: Leseglücksgefühle!