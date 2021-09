Tipp: Wer sich dieses Zeichenfolge seitlich ansieht, der kann mit viel Fantasie ein Gesicht erkennen. Grafik: Redaktion

Das erste digitale Smiley wird in den USA in Form eines NFT versteigert. Bis zum 23. September werde das Emoji online angeboten, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. Die Zeichenkombination ":-)" hatte der Computerwissenschaftler Scott Fahlman von der Universität Pittsburgh am 19. September 1982 erstmals für die Benutzung in diesem Kontext vorgeschlagen – er gilt nun vielen als Urvater des digitalen Smileys.

Angebot

Das Anfangsgebot für das sogenannte NFT, das die Original-Mitteilung von Fahlman auf einem Online-Universitäts-Mitteilungsbord enthält, liegt laut Heritage Auctions bei 1.000 US-Dollar (etwa 850 Euro). Ein NFT (non-fungible token) ist eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Gegenstands geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten. (APA, 11.9.2021)