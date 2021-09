Für den bisherigen Tabellenführer Tottenham kam es dick. Die Spurs kassierten alle drei Treffer in Unterzahl

In dieser Galerie: 2 Bilder Cristiano Ronaldo traf und das Publikum bedankte sich mit Standing Ovations. Foto: AP/Rui Vieira Im Selhurst Park gab es für Tottenham nichts zu holen. Foto: Reuters/Walton

London/Manchester – Cristiano Ronaldo (36) hat einen Traum-Comeback bei Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United gefeiert. Der 36-Jährige, der in der Anfangsformation gegen Newcastle United stand, erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den Treffer zur Führung für die Red Devils. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Javier Manquillo (56.) für Newcastle netzte wieder Ronaldo (62.) zum 2:1. Die Fans feierten ihr Idol mit Standing Ovations. Es waren die Tore 119 und 120 von CR7 für ManUnited. (Anmerkung: Das Spiel läuft noch.)

Teammanager Ole Gunnar Solskjaer vertraute von Beginn an dem fünfmaligen Weltfußballer, der kurz vor Schließung des Transferfensters von Juventus Turin verpflichtet wurde. Für Ronaldo ist es das zweite Gastspiel in Old Trafford, er hatte schon von 2003 bis 2009 für ManUnited gespielt.

Wegen einer Gelbsperre war CR7 in der vergangenen Woche vorzeitig vom portugiesischen Nationalteam abgereist, nachdem er mit seinem Doppelpack in der WM-Qualifikation beim 2:1 gegen Irland zum alleinigen Tor-Weltrekordhalter (111 Länderspiel-Treffer) aufgestiegen war. Am vergangenen Dienstag hatte der portugiesische Ausnahmespieler das Mannschaftstraining bei den Red Devils aufgenommen.

Schwarzer Samstag für Spurs

Tottenham Hotspur hat erstmals in der laufenden Saison eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Spurs mussten sich bei Crystal Palace mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. Wilfried Zaha (75., Handelfmeter) traf zum 1:0, Odsonne Edouard (84./90.+3) machte alles klar.

Tottenham, das nach der Gelb-Roten Karte für Japhet Tanganga (58.) wegen wiederholten Foulspiels in Unterzahl spielte, war mit drei 1:0-Siegen in die Saison gestartet und hatte damit die Tabellenführung übernommen. (sid, 11.9.2021)