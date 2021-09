Foto: AFP/MIGUEL MEDINA

Der große Gewinner nach dem Sprint von Monza heißt Max Verstappen. Zwar ging der Erfolg am Samstag an Pole-Mann Valtteri Bottas, der Finne muss allerdings nach einem Wechsel der Antriebseinheit beim Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF, Sky) von ganz hinten wegfahren. Deshalb wird Verstappen die Startaufstellung für das 14. Saisonrennen anführen, mit zwei zusätzlichen Punkten im Gepäck für Platz zwei im Sprint. Lewis Hamilton wurde nach einem Patzer am Start nur Fünfter.

Aus der zweiten Startreihe im Autodromo Nazionale starten werden die beiden McLaren von Daniel Ricciardo und Lando Norris. Erst dahinter kommt Hamilton, der beim Start überhaupt nicht in die Gänge kam und vom zweiten auf den fünften Platz zurückfiel und über 18 Runden keine Verbesserung mehr schaffte.

Der Brite blieb damit ohne Punkte, die es nur für die ersten drei gibt, und liegt nun im WM-Kampf fünf Punkte hinter Verstappen zurück. Spektakulär abgeflogen ist der sensationelle Vorjahressieger Pierre Gasly vor dem ersten Passieren der Curva Grande. Der Start-Sechste muss das Rennen wie Bottas von hinten aus in Angriff nehmen.

2020 hatte es nach chaotischem Rennverlauf mit Gasly (AlphaTauri), Sainz (Mclaren) und Lance Stroll (Racing Point) ein Sensationspodium gegeben. Hamilton wurde von der Pole Position aus nach einer Zeitstrafe lediglich Siebenter, Verstappen schied früh aus. (APA, 11.9.2021)