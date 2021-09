Gerhard Milletich folgt Leo Windtner als ÖFB-Präsident nach. Foto: Mucky J. KORLATH

Salzburg – Gerhard Milletich wird neuer Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Der 65-jährige Burgenländer setzte sich am Samstag in Salzburg im Wahlausschuss im zweiten Wahlgang gegen Roland Schmid durch, nachdem es zuvor einen Gleichstand gegeben hatte. Das Präsidentenamt und damit die Nachfolge von Leo Windtner tritt Milletich am 17. Oktober im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung des ÖFB in Velden an. (APA, 11.9.2021)

Die Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) seit 1945:

Josef Gerö (1945 – 1955)

Hans Walch (1955 – 1969)

Heinz Gerö (1970 – 1976)

Karl Sekanina (1976 – 1982)

Herbert Raggautz/Heinz Gerö (interimistisch/1982 – 1984)

Beppo Mauhart (30. Juni 1984 – 7. April 2002)

Friedrich Stickler (7. April 2002 – 7. November 2008)

Kurt Ehrenberger (interimistisch/7. November 2008 – 28. Februar 2009)

Leo Windtner (28. Februar 2009 – 17. Oktober 2021)

Gerhard Milletich (ab 17. Oktober 2021)