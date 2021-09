Stimmen

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, hatten die eine oder andere Chance und sind verdient in Führung gegangen. Nach der Pause wollten wir aufs zweite Tor spielen und da ist der Ausgleich durch eine Standardsituation passiert. Wir haben dann kurz ein bisschen Probleme gehabt, danach aber Möglichkeiten auf das 2:1, die wir vergeben haben. Da liegt der Hund drinnen, wir sind nicht so fokussiert, so zielstrebig wie im letzten Jahr. Das ist der einzige Grund, warum wir das Spiel nicht gewonnen und dann auch noch verloren haben. Im Fußball ist es so, dass nicht die bessere Mannschaft immer als Sieger vom Platz gehen muss."

Andreas Herzog (Admira-Trainer): "Wenn man bei Rapid auswärts gewinnt, muss man überglücklich sein. Ich war mit der spielerischen Leistung nicht zufrieden, weil wir viele Fehler in der Vorwärtsbewegung mit viel Laufarbeit ausbessern mussten. Aber die Mannschaft hat mit unheimlicher Leidenschaft und Energie gefightet und das ist es manchmal so, dass man dass Quäntchen Glück auch erzwingen kann. Der Sieg ist fantastisch. Es ist wichtig, dass wir gesehen haben, dass wir gegen einen richtig starken Gegner auswärts bestehen können. Es ist schon immer eine besondere Geschichte, wenn du gegen einen vermeintlich besseren Gegner, bei dem du auch noch dazu selber gespielt hast, gewinnen kannst."

