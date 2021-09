Keine Berührungsängste: Damiano David von Måneskin stürzt sich in die Menge. Foto: APA

"Encore": Der Name war eigentlich nicht Programm. Denn was ein Zusatztermin, also eine "Encore", eine Zugabe, hätte sein sollen, wurde zum Hauptprogramm der diesjährigen Festivalsaison. Nachdem sowohl das Frequency Festival als auch das Nova Rock – beide veranstaltet von Barracuda Music – abgesagt werden mussten, war das Nova Rock Encore für Fans der Festivalstimmung diesen Sommer bisher die einzige Möglichkeit in Österreich in dieser Größenordnung abzurocken. Und sie kamen: Laut Veranstalter 15.000 an der Zahl.

Viel zu motzen gab's nicht. Der Shuttle-Bus vom Hauptbahnhof in Wiener Neustadt fuhr verlässlich zum Schauplatz, dem Wiener Neustädter Stadion, dann noch ein Kilometer Fußweg bei 26 Grad und Sonnenschein und schon ging es ans Passvorzeigen. Auch negative PCR-Test-Ergebnisse gewährten den Eintritt und Genesene, die eine Impfung erhalten hatten, konnten auch teilnehmen. 2G+ also. Die Taschen wurden abgetastet, der Body gecheckt – fast schon eine erfreuliche Berührung in Zeiten des Abstandhaltens – und schon stand man ohne Wartezeiten auf dem angenehm überschaubaren Gelände. Ideal für Gehfaule und Gernsitzer: Lange Wege muss niemand zurücklegen, denn es gab ja nur eine Bühne, eine der Tribünen bot Schatten und gute Sicht.

Haben die auch eigene Lieder?

Pünktlich um 15.45 Uhr – da waren bereits Fleks, Russkaja und Jinjer aufgetreten – kamen die italienischen ESC-Gewinner Måneskin auf die Bühne. Sänger David Damiano zeigt viel Zunge, begrüßte das Publikum anerkennend als Bitches und Motherfuckers und zog sich irgendwann auch sein Netzhemdchen aus, weil der Mann eben keinen Stoff braucht. Wir erinnern uns, der Drogentest war negativ! Victoria De Angelis, die ihren Bass im Halbspagat auf dem Boden hernahm, inspirierte einige Damen im Publikum, auf die die Kamera gleich gierig zoomte, ihre "nipples zu freen".

Haut und Leder bei Måneskin. Foto: APA

Måneskin spielten hauptsächlich Coverversionen, gleich zu Beginn "Bury A Friend" von Billie Eilish, dann den 60ies Klassiker "Beggin’," "Take me out" von Franz Ferdinand, "Somebody told me" von The Killers, "I Wanna Be Your Dog" von den Stooges. Wiewohl das Quartett mit gutem Sound und Energie überzeugte, fragte man sich schon, ob die eigentlich auch eigene Lieder haben.

Mehr Geschrei erwünscht

Das Nova-Rock-erfahrene Publikum rümpfte über das Line-Up leicht die Nase: "Sehr divers heuer", formuliert es jemand optimistisch. Tatsächlich sind Måneskin oder Parov Stelar, der das Closing beschreitet, nicht gerade, was der Härte verschriebene Herzen erweicht. Ein anderer sagt es gerade heraus. "Mehr Geschrei auf der Bühne hätte nicht geschadet, außerdem fehlt die Zeltplatzromantik. Früher war es einfach dreckiger." Stimmt, man kann hier quasi vom Boden essen.

Trotzdem sind die befragten Menschen zu 90 Prozent voll des Lobes: Die reibungslose Eintrittssituation und gute Organisation wird allenthalben gerühmt, die Freude, endlich wieder mal ein Festival besuchen zu können, steht den Leuten ins Gesicht geschrieben. Verständnis dafür, dass das Line-Up in Teilen etwas behelfsmäßig daherkommt, gibt es im Publikum aufgrund der schwierigen pandemiebedingten Einreisesituation für Bands aus dem Ausland überall. Angst vor Ansteckungen scheint dagegen niemand zu haben.

Seiler und Speer übernahmen den Headliner-Slot. Foto: APA

Vielleicht – ein Blick auf die Fallzahlen lässt es befürchten, – wird das Publikum lange von diesem Erlebnis zehren müssen. Im Rahmen des Möglichen war es ein gelungenes. (abs, 11.9.2021)