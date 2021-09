Laut Jean-Yves Le Drian wird Frankreich die neu gebildete Regierung in Afghanistan nicht anerkennen

Jean-Yves Le Drian ist Außenminister Frankreichs. Foto: AFP / Attila Kisbenedek

Paris/Kabul – Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian wirft den Taliban in Afghanistan vor, zu lügen. "Sie sagten, sie würden einige Ausländer und Afghanen frei ausreisen lassen und sprachen von einer integrativen und repräsentativen Regierung, aber sie lügen", sagte Le Drian am späten Samstagabend im Fernsehsender France 5. Frankreich weigere sich, die neu gebildete Regierung in Afghanistan anzuerkennen und werde keinerlei Beziehungen mit ihr unterhalten.

Die französische Regierung wolle zuerst Taten sehen. Es läge nun an den Taliban, die eine wirtschaftliche Atempause und internationale Beziehungen brauchten. In Afghanistan hielten sich noch einige französische Staatsangehörige und einige Hundert Afghanen mit Verbindungen nach Frankreich auf.

Außenminister Le Drian reist am Sonntag zu Gesprächen über weitere Evakuierungen in die katarische Hauptstadt Doha. Paris hat bisher rund 3.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen und hatte technische Gespräche mit den Taliban geführt, um die Ausreisen zu ermöglichen. (APA, 12.9.2021)