Wer die Informationen gegenüber einem Kontakt verheimlicht, kann im Gegenzug auch dessen Daten nicht sehen. Foto: AFP/OLI SCARFF

Die Facebook-Tochter Whatsapp arbeitet an einer neuen Funktion, welche die Privatsphäre der Userinnen und User besser schützen soll – zumindest gegenüber den eigenen Kontakten. So soll es künftig möglich sein, das eigene Profilbild, den "Zuletzt online"-Status und die Info-Box vor ausgewählten Personen zu verheimlichen. Das berichtet der gewöhnlicherweise in Bezug auf Whatsapp gut informierte Blog Wabetainfo.

Bisher war es nur möglich, die ausgewählten Informationen entweder jedermann, niemandem oder allen Kontakten im Adressbuch einzublenden. In Zukunft soll hingegen der Menüpunkt "Meine Kontakte, außer..." hinzugefügt werden, wie Wabetainfo in einem Screenshot zeigt. Praktisch, wenn man etwa das äußerst persönliche Profilfoto nicht dem Chef zeigen will oder dieser nicht erfahren soll, wann man zuletzt online war. Wer allerdings diese Informationen gegenüber bestimmten Personen ausblendet, der kann im Gegenzug auch deren Profilfoto, Infobox und "Zuletzt online"-Status nicht sehen.

Foto: Wabetainfo

Bei dem Profilbild handelt es sich um das Bild, welches neben dem Nutzernamen beim Profil oder in 1:1-Chats erscheint. Der "Zuletzt online"-Status zeigt, wann eine Person das letzte Mal Whatsapp genutzt hat.

Die Infobox beschreibt wiederum den Status, der unter anderem im Nutzerprofiel angezeigt wird – nicht zu verwechseln ist das mit dem "Status"-Reiter, in dem Userinnen und User Bilder, Texte und Videos posten können, welche nach 24 Stunden wieder verschwinden. Für diese im Status-Reiter geposteten Informationen ist es bereits jetzt möglich, bestimmte Kontakte zu blocken. Dies ist über die Datenschutz-Einstellungen innerhalb der App möglich.



Erscheinungszeitpunkt noch unklar

Der oben gezeigte Screenshot wurde in der iOS-Version von Whatsapp aufgenommen, allerdings soll das Feature gleichermaßen für iPhones und Android-Geräte ausgerollt werden.

Ein Veröffentlichungsdatum für die Funktion ist derzeit noch nicht bekannt. Dem Blog zufolge befindet sich das Feature derzeit in Entwicklung, es soll mit einem der zukünftigen Updates ausgerollt werden. (red, 12.9.2021)