Die Rechtspopulistin will sich bis 2022 nur dem Präsidentschaftswahlkampf widmen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will ebenfalls Präsidentin werden

Marine Le Pen will das Amt der Parteivorsitzenden übergangsweise an den bisherigen Vize-Vorsitzenden Jordan Bardella übergeben. Foto: AFP / Valery Hache

Paris – Die rechtspopulistische französische Partei Rassemblement National bekommt am Sonntag vorübergehend eine neue Führung. Parteichefin Marine Le Pen will ihr Amt bei einem Treffen im südfranzösischen Fréjus interimsweise an den bisherigen Vize-Vorsitzenden Jordan Bardella übergeben. Die 53-Jährige tritt bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 als Herausforderin von Amtsinhaber Emmanuel Macron an. Nun will sie sich ausschließlich dem Wahlkampf widmen.

Le Pen führt die Partei, die bis 2018 Front National hieß, seit 2011. Zuvor war ihr Vater Jean-Marie Le Pen jahrzehntelang deren prägende Figur. Bardella, der am Sonntag 26 Jahre alt wird, gilt als Hoffnungsträger der Rechtsaußen-Partei. Er sitzt seit 2019 im Europaparlament.

Bürgermeisterin von Paris kandidiert als Präsidentin

Unterdessen hat die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, ihre Kandidatur im Präsidentschaftswahlkampf 2022 angekündigt. Sie kandidiere, um "allen unseren Kindern eine Zukunft zu bieten" und "ein gerechteres Frankreich aufzubauen", erklärte die 62-Jährige von der Sozialistischen Partei (PS) am Sonntag vor Anhängern im nordfranzösischen Rouen. "Wir müssen unser französisches Modell, das durch zahlreiche Krisen geschwächt wurde, neu erfinden."

Sie wolle "der Geringschätzung ein Ende setzen" und wieder "Respekt" im Land herstellen, sagte sie in Anspielung auf Präsident Emmanuel Macron, dem seine politischen Gegner regelmäßig Arroganz vorwerfen. In den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs werde sie den Umweltschutz stellen. "Wir müssen den ökologischen Wandel schaffen", erklärte sie. Für den Fall ihres Wahlsiegs versprach sie unter anderem einen "Fünfjahresplan zur Abkehr von fossilen Brennstoffen in unserer Wirtschaft" und Verhandlungen über höhere Löhne.

30 Politiker kandidieren für Präsidentenamt

Nach aktuellen Umfragen ist es wahrscheinlich, dass es im Mai 2022 im entscheidenden zweiten Wahlgang zu einem Duell zwischen Macron und Le Pen kommt. Hidalgo käme laut Untersuchungen im ersten Wahlgang lediglich auf sieben bis neun Prozent der Stimmen. Dies würde bei Weitem nicht ausreichen, um sich für den zweiten Wahlgang zu qualifizieren. Die 62-Jährige hat die Unterstützung von PS-Parteichef Olivier Faure, wird sich aber erst noch einer internen Vorwahl stellen.

Anne Hidalgo setzt bei ihrer Kandidatur auf Umweltthemen. Foto: AFP / Thomas Samson

Als Pariser Bürgermeisterin hat Hidalgo Radwege massiv ausgebaut, Parkplätze zu Straßencafés umgewandelt und fast überall Tempo 30 eingeführt. Kritiker werfen ihr vor, dass sie keine Rücksicht auf die Bewohner der Pariser Vorstädte nehme und sich nicht hinreichend in der französischen Provinz auskenne.

Das Pariser Rathaus diente in der Vergangenheit bereits einem ihrer Vorgänger, dem Konservativen Jacques Chirac, als Sprungbrett in den Elysée-Palast. Bisher haben fast 30 Politiker erklärt, bei der Präsidentschaftswahl im April 2022 antreten zu wollen. Amtsinhaber Macron hat sich dazu noch nicht geäußert. (APA, 12.9.2021)