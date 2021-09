Ähnliche Studien gibt es laut der Virologin bereits bei Hepatitis B. Foto: Imago

Innsbruck – Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer plädiert in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" für eine bundesweite Antikörperstudie zum Coronavirus. 5.000 Menschen an repräsentativen Orten zu testen würde ausreichen, so die Virologin. Dazu bräuchte es vorher die Zustimmung der Ethikkommission und einen Auftrag des Bundes. Ferner zeigte sich von Laer überzeugt, dass der aussagekräftige Antikörperwert auch Einzug in den grünen Pass finden wird.

Ähnliche Studien bei Hepatitis B

"Studien dazu sind derzeit am Laufen, und man wird wie zum Beispiel bei Hepatitis B einen klaren Grenzwert festlegen können, ab dem man als geschützt gilt", erläuterte sie. In bisherigen Studien konnte festgestellt werden, "dass ab dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO standardisierten Antikörperwert von 100 BAU/ml (Binding Antibody Units, Anm.) zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schutz gegeben ist", zitierte von Laer den aktuellen Forschungsstand.

Bei den Geimpften sei es dagegen oft schwierig, Aussagen über den Wert des Antikörpertiters zu treffen. "Wie wir sehen, gibt es bei der Delta-Variante Impfdurchbrüche, obwohl der Titer hoch ist" meinte von Laer im Gespräch mit der "TT". Wer eine Infektion durchgemacht hat, bilde unter anderem Anti-N-Antikörper (gegen das Nucleocapsid-Antigen) und -S-Antikörper (gegen das Spike-Protein) sowie T-Zellen (langfristige Immunantwort). Die Geimpften würden dagegen nur Anti-S-Antikörper bilden, erklärte die Wissenschafterin. So könne man herausfinden, wer bereits eine Corona-Erkrankung durchgemacht hat.

Schutz bei Genesenen stabiler

Der Schutz der Genesenen sei gleichzusetzen mit dem Schutz der Geimpften, der Immunschutz bei Genesenen hingegen sogar noch stabiler. Bei Genesenen könne man nach 18 Monaten noch Antikörper nachweisen, nach der Pfizer-Impfung sinke der Titerwert um rund sechs Prozent pro Monat.

Was die Auffrischungsimpfung betrifft, empfahl von Laer älteren Personen und Risikopatienten einen dritten Stich nach acht Monaten, einen Antikörpertest hielt sie in jenen Fällen nicht für notwendig. Alle anderen könnten bei einem Antikörperwert über 100 BAU/ml bis 150 BAU/ml aber zuwarten, so die Innsbrucker Medizinerin.

Abschließend erneuerte sie ihre Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen: "Wenn sich jetzt noch 15 bis 20 Prozent in Österreich impfen lassen, können wir wie in Dänemark die Pandemie als beendet erklären", betonte von Laer. Dann könne die Pandemie "in zwei, drei Monaten vorbei sein". (APA, 12.9.2021)