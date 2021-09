Neues Siegergesicht: Francesco Bagnaia. Foto: APA/EPA/CEBOLLADA

Alcaniz – Der Ducati-Pilot Francesco Bagnaia hat am Sonntag beim Grand Prix von Aragonien erstmals in der Motorrad-Königsklasse gewonnen. Der Italiener lieferte sich mit Marc Marquez auf Honda auf den letzten vier Runden ein faszinierendes und beinhartes, aber jederzeit faires Duell. Sieben Mal griff der sechsfache MotoGP-Weltmeister an und zog kurzzeitig an Bagnaia vorbei, jedes Mal konterte der 24-Jährige aus Turin aber im Stile eines großen Champions.

Bagnaia ist im 13. Rennen der Saison bereits der achte unterschiedliche Sieger. Nach fünf Podestplätzen ist es aber ein Erfolg mit Ansage. WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) musste sich mit dem achten Platz zufriedengeben, bleibt aber klar in Führung. Der Franzose weist fünf Rennen vor Schluss 53 Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten Bagnaia auf.

Ein kleines Debakel erlebte die Familie Rossi. Der Ende Saison zurücktretende Superstar Valentino Rossi belegte den 19., sein Halbbruder Luca Marina den 20. Platz – bei 20 Klassierten. (APA: 12.9.2021)



Ergebnisse der Motorrad-MotoGP-WM am Sonntag in Alcaniz:

Grand Prix von Aragonien (23 Runden a 5,077 km/116,771 km): 1. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 41:44,422 Min. – 2. Marc Marquez (ESP) Honda +0,673 Sek. – 3. Joan Mir (ESP) Suzuki +3,911. Weiter: 7. Brad Binder (RSA) KTM +14,064 – 11. Iker Lecuona (ESP) +17,124

WM-Stand (13 von 18 Bewerbe): 1. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 214 Pkt. – 2. Bagnaia 161 – 3. Mir 157. Weiter: 6. Binder 117 – 9. Miguel Oliveira (POR) KTM 87