Thomas Pesquet und Akihiko Hoshide machen am Sonntagnachmittag einen Weltraumspaziergang, um die Solaranlage der ISS zu optimieren

ESA-Astronaut Thomas Pesquet wagt einen weiteren Weltraumspaziergang. Foto: NASA

In einem Live-Stream zeigt die NASA aktuelle Arbeiten an der internationalen Raumstation ISS, die vom ESA-Astronauten Thomas Pesquet und dem japanischen Astronauten Akihiko Hoshide durchgeführt werden. Die beiden Astronauten brachen am Sonntagnachmittag zu ihrem gemeinsamen Space Walk auf. Erdlinge können das Geschehen während der darauffolgenden Stunden unter anderem über die Videoplattform Youtube verfolgen.

NASA

Während ihres Spacewalks installieren Hoshide und Pesquet ein Modul, auf welchem neue Solaranlagen der ISS aufbauen sollen. Diese wiederum sollen die Energieversorgung der Raumstation verbessern, wie es auch in einem Bericht des CNN heißt. (red, 12.9.2021)