Nutz brachte die Innviertler in Vorarlberg schon in der zweiten Minute in Führung, Nuhiu sorgte für den Ausgleich

Atdhe Nuhiu (Torschütze für Altach) und Constantin Reiner (Ried) mit vollem Einsatz bei der Arbeit. Foto: APA/EXPA/PETER RINDERER

Altach – Mit einem 1:1 (1:1) und einer Punkteteilung haben sich am Sonntag Altach und Ried in der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga getrennt. Stefan Nutz (2.) für die Gäste aus Oberösterreich und Atdhe Nuhiu (24.) erzielten die Treffer in einer durchschnittlichen Partie, die verdientermaßen keinen Sieger brachte. Ried bleibt mit elf Punkten Dritter. Altach ist mit acht Zählern vorläufig Achter.

Ried startete fulminant, Nutz beförderte eine gefühlvolle Vorlage von Seifedin Chabbi per Fersler aus wenigen Metern ins Tor. Mit teils offensivem Pressing ließen die Gäste den Vorarlbergern in der Folge wenig Spielraum, der sich erst in der 24. Minute erweiterte. Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger konnte eine Hereingabe von Nosa Edokpolor nur wenige Meter nach vorne prallen lassen, von einem Ried-Verteidiger fiel der Ball zu Nuhiu der aus Kurzdistanz abstaubte. Nach VAR-Check wegen möglichem Abseits wurde das Tor gegeben.

Altach hatte plötzlich Oberwasser, Sandi Krizman scheiterte erst aus aussichtsreicher Position am Bein von Constantin Reiner (28.), sieben Minuten darauf verpasste der Kroate eine gute Hereingabe nur hauchdünn. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte dominierten die Altacher, bei denen nach den Verletzungen von Tino Casali und Jakob Odehnal der "abmontierte" und zuletzt offen kritische Martin Kobras das Tor hütete.

Mehr Spielanteile für die Gastgeber

Aus ihrem Ballbesitzvorteil konnte Altach aber kein Kapital schlagen, die Partie plätscherte vor sich hin. Sahin-Radlinger wurde einzig bei einem Freistoß von Manuel Thurnwald geprüft (52.), Ried wurde erstmals wieder bei einem knapp am Tor vorbeistreichenden Freistoß von Nutz auffällig (68.) und durfte nach einer Abseitsentscheidung nicht über das vermeintliche Tor von Leo Mikic jubeln (75.).

Gegen Ende der Partie konnte Altachs Jan Zwischenbrugger Sahin-Radlinger mit einem zu zentralen Kopfball nicht in Verlegenheit bringen (71.), auch einem Nuhiu-Köpfler über das Tor war kein Glück beschieden (79.). In der Nachspielzeit zielte Rieds Murat Satin nach einen Konter ebenso über das gegnerische Gehäuse. (APA, 12.9.2021)

Fußball-Bundesliga – 7. Runde:

SCR Altach – SV Ried 1:1 (1:1). Altach, Cashpoint Arena, SR Eisner

Tore:

0:1 ( 2.) Nutz

1:1 (24.) Nuhiu

Altach: Kobras – Bukta (62. Schreiner), Zwischenbrugger, Dabanli (72. Netzer), Ndiaye, Edokpolor – Thurnwald, Haudum (84. Aigner), Prokopic (72. Bischof) – Krizman (62. Reiter), Nuhiu

Ried: Sahin-Radlinger – Wießmeier, Reiner, Lackner, Plavotic, Seiwald – Stosic, Ziegl (76. Satin), Offenbacher (62. Pomer) – Chabbi (46. Mikic), Nutz (86. Valdir)

Gelbe Karten: Ndiaye, Prokopic bzw. Ziegl