AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla will deutsche Gedichte gelehrt haben. Ihm selbst fällt keines ein. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Ein ZDF-Kinderreporter namens Alexander hat in einem Interview AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla auflaufen lassen. Chrupalla hatte in dem Interview gefordert, dass wieder "mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden". Der Politiker wollte seine Botschaft unterbringen, dass "deutsche Dichter und Denker" in den Schulen wieder mehr gewürdigt werden.

Der Kinderreporter befand, dass die Schüler schon "relativ viele" Gedichte auswendig lernen müssten und fragte, welches deutsches Lieblingsgedicht Chrupalla denn habe. Daraufhin sagte der Politiker: "Mein Lieblingsgedicht ist ... öhm ... Da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein." "Nicht?", sagte der Kinderreporter.

Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl haben Kinderreporter der ZDF-Kindernachrichten "logo" Spitzenpolitiker von allen großen Parteien befragt.

Dass Auftritt mit Kindern ein schwieriges Terrain sein können, musste kürzlich auch CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in einer Schule erfahren.

Bei "Kannste Kanzleramt?" auf Sat.1 sollte Laschet seine Tanzkünste unter Beweis stellen. (red, 12.9.2021)